تيك توك تعرفك على متابعيك الذين شاهدوا مشاركاتك

أطلقت منصة تيك توك رسميًا اختبارًا محدودًا لخيارها الجديد سجل مشاهدة المنشور، الذي يتيح للمستخدمين معرفة أي من متابعيهم شاهد مقاطعهم الفيديوية.

ويجري ذلك إذا اختار المشاهدون المذكورون السماح بتعقب نشاطهم. ومن ناحية أخرى، يتمكن الأشخاص الذين تتابعهم من رؤية أنك شاهدت مشاركاتهم.

ويتم الآن إخطار بعض مستخدمي المنصة بالخيار، الذي يتعلق بالمستخدمين الذين تتابعهم، أو الذين يتابعونك، مما يوفر مقياسًا آخر لمشاركة مجتمع تيك توك.

وقال متحدث باسم المنصة: الميزة الجديدة ليست متاحة على نطاق واسع. ويشير ذلك إلى أنها حاليًا جزء من اختبار محدود مع مستخدمين محددين.

وتم رصد الميزة لأول مرة في الاختبار في شهر يناير من هذا العام. وشارك مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا لقطات شاشة تعرض الوظيفة الجديدة.

وتشير لقطات الشاشة إلى أنه يمكنك إيقاف تشغيل الميزة في أي وقت من قائمة الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك يبدو أن ميزة سجل مشاهدة المنشور لن تكون متاحة إلا لمدة سبعة أيام من تاريخ نشر مقطع الفيديو.

وقال متحدث باسم المنصة: نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك.

وكما هو الحال مع أي ميزة اختبار أخرى، فمن غير المعروف متى أو ما إذا كانت تخطط تيك توك لطرح هذه الوظيفة على نطاق أوسع.

وفي حال تم طرحها رسميًا، فإنها من المفترض أن تمثل توسعًا لميزة تيك توك الحالية التي تتيح لك معرفة من شاهد ملفك الشخصي.

تيك توك تطلق اختبارًا لسجل مشاهدة جديد

تتاح ميزة معرفة من شاهد ملفك الشخصي للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين لديهم أقل من 5000 متابع.

وإذا كانت لديك الميزة، فإنك ترى رمز العين في الزاوية العلوية اليمنى عندما تنظر إلى ملفك الشخصي. وفي حال نقرت على رمز العين، فإنك ترى من شاهد ملفك الشخصي في آخر 30 يومًا.

ويمكنك أنت فقط رؤية من شاهد ملفك الشخصي. ولكن إذا قمت بتشغيل الميزة، فإنك توافق أيضًا على السماح للآخرين برؤية أنك شاهدت ملفهم الشخصي.

ويجب عليك الاشتراك يدويًا في ميزة مشاهدة الملف الشخصي. ولكن من غير المعروف ما إذا كان هذا هو الحال مع سجل مشاهدة المنشور.

ولم تذكر تيك توك ما إذا كان بإمكان الأشخاص الآخرين رؤية أنك شاهدت الفيديو الخاص بهم فقط إذا كانت الميزة قيد التشغيل، كما هو الحال مع مشاهدات الملف الشخصي.

وقد تكون الميزة الجديدة إضافة مرحب بها للأشخاص الذين يرغبون في تتبع من يشاهد المحتوى الخاص بهم. ولكن من ناحية أخرى، قد تكون ميزة غير سارة للمستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بسجل المشاهدة لأنفسهم.