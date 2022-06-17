بريطانيا توافق على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

وافقت حكومة المملكة المتحدة على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة من قبل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.

وقد يفصل بين أسانج وتسليمه إلى الولايات المتحدة أسابيع فقط بعد أن وقعت بريتي باتيل على أمر بالموافقة على إرساله إلى فيرجينيا لمواجهة تهم التجسس وربما حكم بالسجن لمدة 175 عامًا.

ووقعت وزيرة الداخلية الأمر الذي أصدره قاض في محكمة وستمنستر الابتدائية بنقل مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا حيث يتم تسليمه إلى عملاء فيدراليين ومحاكمته. وأمام أسانج، المحتجز حاليًا في سجن بيلمارش شديد الحراسة جنوب شرق لندن، 14 يومًا للاستئناف.

وأعلنت ويكيليكس أن هذا الأمر ليس نهاية المعركة. وتعهدت بالعودة إلى المحكمة لمحاولة إبقائه في بريطانيا، مدعية أن اليوم هو يوم مظلم لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية. كما اتهمت باتيل باختيار عدم القيام بالشيء الصحيح.

وإذا تم رفض أي استئناف في الأسابيع المقبلة، فلن يكون هناك المزيد من العقبات التي تمنعه ​​من السفر جواً إلى أمريكا، ربما في شهر يوليو.

وقالت زوجته ستيلا موريس: وافقت وزيرة الداخلية على إرسال جوليان إلى الدولة التي خططت لقتله. نستخدم كل السبل لاستئناف هذا القرار. أخصص كل وقتي للقتال من أجل العدالة حتى يتحرر.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان: بموجب قانون تسليم المجرمين لعام 2003، يتعين على وزير الداخلية التوقيع على أمر تسليم إذا لم تكن هناك أسباب تمنع إصدار الأمر. ولم تجد محاكم المملكة المتحدة في هذه القضية أنه قد يكون من الظلم أو إساءة استخدام الإجراءات تسليم أسانج

وأضاف: لا يتعارض التسليم مع حقوق أسانج الإنسانية، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير. ويعامل أثناء وجوده في الولايات المتحدة بشكل مناسب، بما في ذلك ما يتعلق بصحته.

وكان هذا الإعلان متوقعًا بعد أن أصدرت محكمة بريطانية أمرًا رسميًا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس في شهر أبريل، وهي خطوة قانونية ضرورية مطلوبة قبل أن تتمكن الحكومة من التصرف.

مؤسس ويكيليكس قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 175 عامًا

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: طلبات التسليم لا ترسل إلى وزير الداخلية إلا بعد أن يقرر القاضي أنه يمكن المضي قدمًا فيها بعد النظر في جوانب مختلفة من القضية. وصدر أمر في 17 يونيو، وذلك بعد نظر كل من محكمة القضاة والمحكمة العليا، بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة. يحتفظ أسانج بحق الاستئناف العادي لمدة 14 يومًا.

وكانت الفرصة قد أتيحت لفريق أسانج لتقديم معلومات للتأثير في باتيل بعد المحاكمة السابقة. ولكن يبدو أن ذلك قد فشل في تحريكها.

ومع ذلك، فإن الأمر ليس بالضرورة الكلمة الأخيرة في القضية. ومن المتوقع أن يستأنف الفريق القانوني لأسانج خلال مهلة الـ 14 يومًا المسموح بها، على الأرجح على أساس حرية التعبير وما إذا كان الأمر ذا دوافع سياسية.

وليس من غير المسبوق أن تنجح مثل هذه النداءات أيضًا. وفاز القرصان البريطاني لوري لوف باستئناف تسليمه للولايات المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، بحجة أن الأمر كان قد يؤدي إلى تدهور حالة أسبرجر.

وقالت ويكيليكس في بيان: يجب أن يشعر أي شخص في هذا البلد يهتم بحرية التعبير بالخجل لأن وزيرة الداخلية وافقت على تسليم أسانج إلى الدولة التي خططت لاغتياله. لم يرتكب جوليان أي خطأ. لم يرتكب جريمة وليس مجرما. صحفي وناشر ويعاقب على قيامه بعمله. كان بإمكان باتيل أن تفعل الشيء الصحيح. وبدلاً من ذلك يتم تذكرها كشريك للولايات المتحدة في جدول أعمالها لتحويل الصحافة الاستقصائية إلى مشروع إجرامي. يواجه أسانج قضية سياسية حيث توجد محاولة لإخفائه في نظام السجون لبقية حياته لردع الآخرين عن محاسبة الحكومات. لن ندع ذلك يحدث. حرية جوليان مقرونة بكل حرياتنا. نكافح لإعادة جوليان إلى عائلته واستعادة حرية التعبير لنا جميعًا.