إنستاجرام تطارد تيك توك من خلال خلاصة بوضع ملء الشاشة

أعلنت منصة إنستاجرام أنها تبدأ باختبار إصدار جديد من خلاصتها بوضع ملء الشاشة، على غرار تيك توك، الذي يهدف إلى تحسين طريقة ظهور الصور بهذا التنسيق الجديد.

وقالت الشركة إنها تستخدم هذه التجربة أيضًا لتجربة التغييرات على شريط التنقل أسفل تطبيق إنستاجرام، حيث تضيف قريبًا اختصارات لإنشاء منشور والوصول إلى الرسائل.

وكانت إنستاجرام قد غيرت في عام 2020 موقع زر الإنشاء عندما أعطت الموقع الرئيسي في وسط شريط التنقل لـ Reels. بينما وضعت زر الإنشاء في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق.

وقد يكون الاختيار قد أفاد إنستاجرام من خلال توجيه المستخدمين إلى Reels. ولكن ربما يكون هذا قد أدى إلى ثني المستخدمين عن إنشاء منشور سريع.

وتشير حقيقة أن المنصة تختبر الآن إعادة الزر إلى شريط التنقل إلى أنها تشهد انخفاضًا في إنشاء المحتوى الجديد، حيث يقوم المزيد من الأشخاص بتحويل وقتهم وطاقتهم إلى تيك توك.

وبالنسبة للخلاصة بوضع ملء الشاشة، بدأت إنستاجرام تجربة مماثلة في شهر مايو. ولكن سرعان ما قوبلت بشكاوى المستخدمين وردود الفعل السلبية.

وبالإضافة إلى إخفاء التعليقات، عرض التنسيق المحدث كل المحتوى بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، بما في ذلك الصور المربعة الكلاسيكية والصور الأفقية.

وبالنسبة إلى تلك الصور التي لا تتلاءم مع الخلاصة بشكل صحيح، فقد طبقت إنستاجرام حدود متدرجة غير واضحة لجعلها تنسجم.

ولكن العديد من المستخدمين لم يكونوا معجبين بهذا التغيير. وشرحوا السبب في ردودهم على مشاركات آدم موسيري حول التحديث.

كما كان هناك مشكلة أخرى في الاختبار السابق تتمثل في وجود مساحة بيضاء بين المشاركات في الخلاصة.

وجعل هذا الأمر الخلاصة تبدو وكأنها تقاطع بين خلاصة تيك توك بوضع ملء الشاشة والخلاصة التقليدية على غرار البطاقة حيث تم فصل المشاركات. كما قال المستخدمون أيضًا إن التنسيق الجديد جعل الخلاصة تبدو أكثر تشوشًا نتيجة لذلك.

إنستاجرام تجري تغييرات على الصور والتنقل

أوضحت إنستاجرام أن اختبار الخلاصة بوضع ملء الشاشة الجديد الذي يتم طرحه لن يعرض بعد الآن مساحة بيضاء في أعلى وأسفل المنشورات عند مشاهدة مقاطع فيديو 9:16.

ومع ذلك، فإن الخلاصة الجديدة تحمل بعض الأمل لصناع المحتوى. وقالت المنصة إنها تبدأ بالتوصية بالمحتوى الخاص بهم للمستخدمين الذين لا يتابعونهم. أي على غرار الطريقة التي تطرح بها تيك توك المحتوى الذي تعتقد أنه قد يعجبك عبر صفحة For You.

وقد يكون من المفيد للمبدعين والمعلنين أن توحد التطبيقات المختلفة تنسيقًا واحدًا، حيث يتيح ذلك إعادة استخدام المحتوى بسهولة أكبر عبر المنصات.

وتم الإعلان عن التغييرات عبر إنستاجرام من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا. وأعرب زوكربيرج عن أن الصور لا تزال جزءًا مهمًا من المنصة.

ويهدف هذا التعليق إلى معالجة رد فعل أولئك الذين يستخدمون المنصة بشكل أساسي للتصوير الفوتوغرافي، والذين يعتقدون الآن أنها لم تعد تقدر المساهمات وسط محاولتها لاستنساخ تيك توك ونقل المستخدمين إلى الفيديو.

وذكر منشور زوكربيرج أيضًا أن إنستاجرام كانت تطور طرق لتحسين طريقة ظهور الصور في هذه الخلاصة بوضع ملء الشاشة. ولكن لم يوضح بالتفصيل ما الذي فعلته المنصة لمعالجة مخاوف المستخدمين.

كما لم يتم ذكر تغييرات شريط التنقل في المنشور، ولم يتم عرضها في الصور التي قدمتها إنستاجرام. ولكن متحدثًا رسميًا أشار إليهم ردًا على استفسار حول كيفية اختلاف هذا الاختبار عن اختبار شهر مايو.