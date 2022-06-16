DJI تطلق مثبتين جديدين ونظامًا لاسلكيًا للإرسال

أعلنت DJI الصينية عن إطلاق مثبتين جديدين (جيمبال) ونظام لاسلكيًا للإرسال. وتشتهر الشركة، المعروفة في الغالب بطائراتها المسيرة، بتوسيع نطاق وصولها في السنوات الأخيرة من خلال منتجاتها لصانعي الأفلام. وقدمت في العام الماضي أول كاميرا سينمائية جديدة لها، وهي Ronin 4D.

ويمكن اعتبار مثبت RS 3 خليفة لمثبت RSC 2 التي أصدرته DJI في عام 2020. ويعد الأصغر بين المثبتين الذين تم إصدارهما حديثًا، ويركز على الاستعداد للتسجيل في أسرع وقت ممكن.

وتعمل آلية قفل المحور الجديدة تلقائيًا بمجرد تشغيل RS 3، مما يتيح لك التصوير بشكل فوري. وجنبًا إلى جنب مع حوامل التثبيت الجديدة، يجب أن يوفر لك الوقت ويلغي الحاجة إلى إعادة توازن الذراعين بين اللقطات.

ويتميز RS 3 أيضًا بدعم جديد لزر مصراع البلوتوث، مما يعني أنك لن تحتاج إلى توصيل كابل التحكم في الكاميرا ويمكنك فقط تشغيل زر التسجيل لاسلكيًا.

وتقول DJI: يوفر RS 3 أداء محسّن بنسبة 20% مقارنة بـ RSC 2. ويظهر التحسين بشكل ملحوظ عند التصوير بزوايا منخفضة، أو الركض أثناء حمل المحور، أو التصوير من مركبة متحركة.

ومثل RSC 2، يدعم RS 3 وضع SuperSmooth، الذي يضيف ثباتًا إضافيًا عند التصوير باستخدام عدسات تكبير حتى 100 مم.

ويتميز المثبت الجديد أيضًا بشاشة لمس من نوع OLED أكبر بكثير بقياس 1.8 إنشًا، التي من المفترض أن تساعدك في ضبط الإعدادات أثناء التنقل دون الحاجة إلى توصيلها بتطبيق Ronin.

وأضافت الشركة للمقبض مفتاحًا حتى يتمكن المصورون من التبديل بين أوضاع المتابعة والتحريك والإمالة وأوضاع FPV.

بينما توفر البطارية القابلة للتبديل عمر تشغيل يصل إلى 12، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. ويصل وزن RS 3 إلى 1.3 كجم.

ثلاثة منتجات جديدة من DJI

كما أعلنت الشركة عن مثبت RS 3 Pro، وبالرغم من أن أذرع RS 3 Pro مصنوعة من قطعة واحدة غير مقطوعة من ألياف الكربون. ولكن RS 3 Pro أثقل قليلاً من RS 2، حيث يبلغ وزنه 1.5 كجم.

ومثل RS 3، يمتلك RS 3 Pro جميع الميزات المذكورة أعلاه، بما في ذلك قفل المحور الآلي، والتحكم في مصراع البلوتوث، وشاشة OLED العاملة باللمس بقياس 1.8 إنشًا، وزر الأوضاع الموجود على المقبض.

ولكن هناك اختلاف يتمثل في أن RS 3 Pro يستعير تقنية تركيز الليدار من Ronin 4D. ومقترنًا بمحرك التركيز المحسن، فإن ميزة مكتشف المدى بالليدار قادرة على تحويل العدسات اليدوية إلى عدسات ذات تركيز تلقائي.

وتعد ActiveTrack المملوكة لشركة DJI، التي تسمى الآن ActiveTrack Pro، بالحفاظ على لقطات ثابتة ومركزة في المواقف الأكثر تطلبًا من خلال تحسين اكتشاف الموضوع وتتبعه.

نظام الإرسال اللاسلكي

يمثل حل الفيديو اللاسلكي المسمى DJI Transmission أحدث منتج من DJI، وإذا كنت معتادًا على كاميرا Ronin 4D، فإنه يبدو مشابهًا. إذ إنه تقنية إرسال تتيح المراقبة والتحكم عن بعد في الكاميرا، RS 3 Pro، أو كليهما في نفس الوقت.

ويتيح DJI Transmission بث الفيديو من مسافة تصل إلى 6 كيلومترات بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع مراقبة الصوت المباشر.

ويتناوب نطاق DFS (اختيار التردد الديناميكي) بين ترددات 2.4 جيجاهرتز و 5.8 جيجاهرتز لتمكين قنوات نقل سلسة وخالية من التداخل. ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد قنواتهم يدويًا عبر مجموعات أكبر لتجنب أي تداخل بين أجهزة متعددة.

ويأتي النظام مع جهاز إرسال يوضع أعلى الجهاز الذي تريده وجهاز استقبال على شكل شاشة بقياس 7 إنشات. وتدعم الشاشة التي يبلغ سطوعها 1500 شمعة في المتر المربع جهاز إرسال واحدًا مع أجهزة استقبال متعددة ووضعين للتحويل.

ويتيح وضع البث عددًا غير محدود من أجهزة الاستقبال لمراقبة الإنتاج. بينما يمكن إجراء وضع التحكم والمراقبة والتحكم عن بعد في الأجهزة باستخدام جهازي استقبال.

ويتوفر RS 3 و RS 3 Pro بسعر يبدأ من 549 دولار و 869 دولار على التوالي. بينما يباع DJI Transmission بسعر 2499 دولار.