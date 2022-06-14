ويكيميديا تحارب أمرًا روسيًا بإزالة معلومات حرب أوكرانيا

تتحدى مؤسسة ويكيميديا ​​حكم محكمة روسية بانتهاكها لقوانين التضليل في مقالات حول غزو أوكرانيا. وقدمت المنظمة استئنافها في الأسبوع الماضي ضد قرار محكمة ابتدائية في موسكو أمر الموقع بإزالة المعلومات المحظورة حول الحرب في أوكرانيا بحجة أن المقالات احتوت على معرفة جيدة المصدر ومثبتة.

وقالت مؤسسة ويكيميديا ​​- التي تمتلك ويكيبيديا – إنه بينما يعمل موقعها الإلكتروني داخل روسيا، فإن الدولة ليس لديها سلطة قضائية على موسوعة ويكيبيديا، التي وصفتها بأنها مورد عالمي متاح في 300 لغة. وأضافت المنظمة أنها لم تمتثل حتى الآن لأي من مطالب روسيا بإزالة المواد المعنية.

وأصدرت المحكمة الروسية في شهر أبريل غرامة قدرها 5 ملايين روبل (88 ألف دولار) على ويكيميديا ​​لرفضها إزالة ما أسمته معلومات غير صحيحة مهمة اجتماعيا من صفحات ويكيبيديا باللغة الروسية.

ووصف المدعون العامون الروس الموقع بأنه أداة للهجمات الإعلامية غير المتوقفة على روسيا والمشاعر غير العادلة المناهضة لروسيا.

وقالت ويكيميديا ​​إن المقالات التي عارضتها المحكمة تحتوي على معرفة قائمة على الحقائق. وتشمل المقالات الغزوات الروسية لأوكرانيا وجرائم الحرب أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا وقصف مستشفى في ماريوبول والمذبحة في بوشا.

وأضافت ويكيميديا أن منع الوصول إلى ويكيبيديا في روسيا يحرم أكثر من 145 مليون شخص من الوصول إلى مصدر المعلومات الحيوي هذا.

ويكيميديا تستأنف غرامة روسية بسبب مقالات حرب أوكرانيا



جاء القرار عقب أمر من وكالة روسكومنادزور للتكنولوجيا والاتصالات الروسية. بالإضافة إلى توقيع الرئيس فلاديمير بوتين قوانين التضليل الجديدة في شهر مارس.

وتتيح هذه القوانين للسلطات بمعاقبة أي شخص يشارك ما تعتبره معلومات كاذبة عن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا أو دفع غرامات تصل إلى 5 ملايين روبل.

وتم تغريم شركة جوجل أيضًا في شهر أبريل. وأعلنت الشركة الفرعية الروسية إفلاسها بعد تجميد حسابها المصرفي لعدم الدفع.

وقال ستيفن لابورت، المستشار العام المساعد في مؤسسة ويكيميديا​​، في بيان: قرار المحكمة يظهر تباينًا بين المعرفة الجيدة المصدر والمحقق منها في ويكيبيديا وتعريف الحكومة الروسية للمعلومات المضللة. المعرفة الجيدة المصدر والموثقة عبر ويكيبيديا التي لا تتوافق مع حسابات الحكومة الروسية تشكل معلومات مضللة.

وأضاف: الحكومة تستهدف المعلومات التي تعتبر حيوية لحياة الناس في وقت الأزمات. نحث المحكمة على إعادة النظر لصالح حقوق كل فرد في الوصول إلى المعرفة وحرية التعبير.

وقدمت مؤسسة ويكيميديا الاستئناف في السادس من يونيو، وتتاح للحكومة الروسية فرصة الرد في الأسابيع المقبلة.

وطلبت روسكومنادزور بشكل دوري من ويكيبيديا إزالة المحتوى في الماضي. ولكن حربها على ويكيبيديا – والمواقع الأخرى – اشتدت بعد الغزو. وواجه متطوعو ويكيبيديا أيضًا تحديات خارج روسيا، بما في ذلك اعتقال محرر في بيلاروسيا في شهر مارس.