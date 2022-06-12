أمازون تريد فرض نفوذها على المنصات الاجتماعية

جمعت شركة أمازون لمدة ثلاثة أيام في شهر مايو أكثر من اثني عشر من نجوم إنستاجرام ويوتيوب وتيك توك في مدينة تودوس سانتوس الساحلية بالمكسيك، حيث تمتعتوا بعطلة نهاية أسبوع فاخرة التي يتوقعها مؤثرو الإنترنت من العدد المتزايد من الشركات التي تحاول الاستفادة من شهرتهم عبر الإنترنت.

وتولت عملاقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مسؤولية منتجع باراديرو الفخم وأعادت تسميته باسم منتجع أمازون. وكانت النزهة لأعضاء برنامج المؤثرين في أمازون، الذي تم إطلاقه قبل خمس سنوات ويسمح لصناع المحتوى بكسب المال من خلال التوصية بمنتجات الشركة عبر حساباتهم ضمن وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقدت أمازون أحداثًا سابقة هذا العام في نيويورك ولوس أنجلوس. وتحاول الشركة دخول صناعة التسويق عبر المؤثرين، التي قفزت من سوق بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2016 إلى ما يقدر بنحو 13.8 مليار دولار في عام 2021.

ومن المتوقع أن ينمو إلى 16.4 مليار دولار هذا العام. ويعكس ذلك حجم الأموال التي تنفقها الشركات على قناة التسويق التي تزداد شعبية.

وينظر إلى المؤثرين على أنهم صانعو الذوق الرئيسيون، الذين يمكنهم مساعدة الشركات في فتح الوصول إلى جمهور ديموغرافي محدد، وغالبًا ما يكون لديهم قواعد جماهيرية متفاعلة. ويحظى العديد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الآن بصفقات مربحة من العلامات التجارية الكبرى.

وبالإضافة إلى الوجبات الفخمة وعروض السبا في منتجع أمازون، عقدت الشركة المضيفة ورشة عمل لمساعدة المبدعين في إنشاء واجهة متجر أمازون، وهي صفحة مخصصة حيث يمكنهم نشر مقاطع فيديو قابلة للتسوق ومجموعة مختارة من منتجاتهم المفضلة لزيادة عمليات الشراء وكسب العمولات.

ويمكن للحاضرين أيضًا التنزه في متجر منبثق منسق يضم سلعًا معروضة للبيع عبر أمازون. وكانت راي بويس – أحد الحاضرين – جزءًا من برنامج المؤثرين التابع للشركة لمدة عام تقريبًا.

وقالت إنها انضمت إلى البرنامج بعد استضافة دروس تعليمية حول المكياج بانتظام عبر Amazon Live، وهي خدمة البث المباشر للشركة، التي وفرت لها بعض الدخل الإضافي.

أمازون تجذب مؤثري الإنترنت للانضمام إلى برنامجها

حولت بويس ما كان يعتبر هواية قبل عقد من الزمن إلى وظيفة بدوام كامل. ولديها أكثر من مليون متابع عبر حساباتها ضمن يوتيوب وإنستاجرام.

وقالت بويس: أعمل الآن مع أمازون وأكسب العمولات من المنتجات التي يشتريها الشخص عادة بنفسه. يمكنني جني الأموال من ذلك بالإضافة إلى صفقات العلامات التجارية، وعبر يوتيوب وتيك توك وكل شيء آخر.

يذكر أن أمازون ليست الشركة الأولى التي تتيح للمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي القيام برحلات فخمة. وفي السنوات الأخيرة، بعد أن أثبت صنّاع وسائل التواصل الاجتماعي قيمتهم، دعتهم العلامات التجارية لرحلات مدفوعة الأجر، عادةً للترويج لأحدث منتجاتهم ونشر محتوى يمكن أن ينتشر على نطاق واسع وإقناع المؤثرين الآخرين بالانضمام.

ويعمل المؤثرون بالنسبة إلى أمازون كمسوقين غير رسميين لمتجرها عبر الإنترنت، وهو أكبر مصدر دخل للشركة. ويتعين على المؤثرين التقدم للانضمام إلى البرنامج، وتدرس أمازون مقاييس مثل عدد المتابعين لديهم قبل قبولهم.

وقال ريان ديرت، الرئيس التنفيذي لشركة التسويق عبر المؤثرين الناشئة Influential: يعد صناع المحتوى اليوم شركات إعلامية لا مركزية. ويمكنهم توجيه جمهورهم إلى أي مكان يريدون من خلال قنواتهم عبر يوتيوب وتيك توك وإنستاجرام.

وتدفع أمازون عمولة للمؤثرين في أي وقت يشتري فيه العميل عنصرًا يوصى به. وتختلف المدفوعات اعتمادًا على نوع المنتج.

ولكن يربح المؤثرون أكثر إذا روجوا لألعاب أمازون وعناصر التجميل، التي توفر عمولات بنسبة 20٪ و 10٪ على التوالي.

وأوضحت أمازون أن المؤثرين ليسوا مطالبين بنشر المحتوى أثناء تواجدهم في حدث المكسيك. ولكن الكثير منهم فعلوا ذلك، بما في ذلك صانعة المحتوى كيرستن تيتوس، التي نشرت فيديو عبر يوتيوب يسرد تجربتها.

وقالت مديرة النمو الإبداعي في أمازون: تسهل الأحداث الإحساس بالانتماء للمجتمع بين المبدعين لدينا. وتهدف هذه الأحداث إلى تثقيفهم وإلهامهم وشكرهم على كونهم جزءًا من برنامجنا.