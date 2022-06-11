فيفالدي يطلق تطبيق بريد إلكتروني مدمج مجاني

تشتهر شركة فيفالدي بمتصفحها للويب المتعدد المنصات القائم على كروميوم. ومع ذلك، أشارت الشركة في العام الماضي إلى أنها تتوسع في مجالات أخرى.

وقدمت مجموعة من الخدمات الجديدة لمنافسة جوجل ومايكروسوفت، بما في ذلك بريد فيفالدي وتقويم فيفالدي والمزيد.

وبعد قضاء عام في الإصدار التجريبي، أصبح تطبيق البريد والتقويم متاحين الآن رسميًا عبر القناة الثابتة للمتصفح.

وتم دمج النسخة الأولى من تطبيق البريد في المتصفح، ويتضمن كذلك التقويم وقارئ RSS.

ومن أهم ما يميز البريد هو أنه يعرض جميع رسائل البريد الإلكتروني من حسابات متعددة في صندوق وارد واحد. ونتيجة لذلك لا يتعين عليك التبديل بين الحسابات.

كما أنه يعمل مع أي مزود بريد إلكتروني يدعم IMAP و POP3، بما في ذلك جيميل. ويمكنك استخدام خدمة البريد الموجودة لديك أو إعداد حساب عبر موقع vivaldi.net.

ونتيجة لذلك يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تنظيم رسائل البريد الإلكتروني وإدارة الجداول الزمنية وقوائم المهام والخلاصات والمزيد دون مغادرة المتصفح.

وكتب الفريق وراء المتصفح في تدوينة: أطلقنا النسخة الأولى من تطبيق البريد الجديد في المتصفح. ويتيح لك ذلك التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بشكل أفضل من السابق. يدمج البريد المليء بالوظائف التقويم وقارئ RSS بسلاسة. ويمنحك ذلك تحكمًا أكبر في بياناتك ومعلوماتك.

ولتجربة البريد، افتح المتصفح وانتقل إلى الإعدادات، ومن ثم عام، ومن ثم ميزات الإنتاجية، وذلك لتمكين البريد والتقويم والخلاصات.

فيفالدي يجلب أيضًا التقويم وقارئ RSS

يكتشف البريد تلقائيًا القوائم البريدية وسلاسل البريد ويقدم ميزة بحث تتيح لك البحث عن أي رسالة عبر حساباتك. بالإضافة إلى ذلك فإنه يضع رسائلك تلقائيًا في المشاهدات.

ويمكن أن يعرض كل بريد بطرق عرض مختلفة، مما يوفر مسارات مختلفة للبريد. وبدلاً من تخزين رسالة في مجلد معين، يمكن أن تظهر رسالة واحدة في أي مجلدات أو طرق عرض.

ويقدم تطبيق البريد كلاً من الرؤية الأفقية والعمودية التقليدية. ويحتفظ المتصفح بقاعدة بيانات لجميع الرسائل والتسميات والمرشحات وعمليات البحث. ونتيجة لذلك يمكن البحث عن كل شيء في وضع عدم الاتصال.

بالإضافة إلى ذلك إذا قمت بإحضار رسائلك مسبقًا، فإنه يقوم أيضًا بفهرسة كل محتويات البريد قبل فتحها.

وتأتي كل طريقة عرض مع شريط بحث وأزرار تبديل يمكنها عرض القوائم البريدية والموجزات والمهملات والمزيد.

ويتم تشغيلها افتراضيًا. ولكن يمكنك إيقاف تشغيلها. ونتيجة لذلك يمكنك إيقاف تشغيل إظهار القراءة عندما تحتاج إلى سحب جميع رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في مجلد معين.

وفي الوقت نفسه، يتوفر بريدك الإلكتروني والتقويمات والخلاصات والمزيد كشريط جانبي يمكنك التحقق منه بسرعة أثناء تصفح الويب دون مغادرة صفحتك.

وعلى غرار تقويم جوجل، يمكنك أيضًا استخدام تقويم فيفالدي محليًا أو عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء أحداث أو تحريرها باستخدام Inline Event Editing. كما يمكنك أيضًا إضافة أحداث أثناء تصفح الويب دون مغادرة المتصفح باستخدام الأوامر السريعة.

وهناك أيضًا بعض الميزات للخصوصية، مثل القدرة على مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب المضمنة في قارئ RSS، التي تقول فيفالدي إنها قد تحد من تتبع المستخدم.



وتتوفر خدمة البريد الجديدة مع التقويم وتكامل قارئ RSS في أحدث إصدار من متصفح فيفالدي لأنظمة ويندوز وماك ولينكس. ولكن لا توجد أي معلومات حول موعد وصول هذه الميزات إلى إصدار الهاتف المحمول.