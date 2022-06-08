تيك توك تطلق Avatars لمنافسة Bitmoji و Memoji

أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق ميزة الصور الرمزية الجديدة المصممة لمساعدة المستخدمين في إظهار شخصيتهم الفريدة عبر التطبيق Avatars.

ويجعل الإطلاق تيك توك أحدث تطبيق تواصل اجتماعي يضيف ميزة الصور الرمزية، حيث انضمت الآن إلى أمثال سناب شات وآبل وإنستاجرام وفيسبوك والمزيد.

ويمكنك الوصول إلى الميزة الجديدة عن طريق فتح كاميرا تيك توك والانتقال إلى قسم التأثيرات في التطبيق والنقر على Avatars.

ومن هناك، ترى لوحة بها نماذج للصور الرمزية. ويمكنك تجربة نماذج الصور الرمزية أو النقر فوق جديد لإنشاء صورة رمزية مخصصة لك.

ويمكنك إنشاء صورتك الرمزية عن طريق الاختيار من بين مجموعة من تسريحات الشعر والإكسسوارات والماكياج.

وتقول المنصة إنها صممت الميزة لتكون شاملة، من الملابس إلى ألوان البشرة ولون الشعر وصولاً إلى الملمس.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تجربة المؤثرات الصوتية من أجل إعطاء الصور الرمزية الجديدة صوتًا جديد، وذلك عن طريق اختيار نمط صوتي والتحدث في الميكروفون.

كما يمكنك تجربة أنماط صوتية مختلفة واختيار الأنماط التي تفضلها أكثر. ويؤدي النقر على أنماط الصوت المختلفة إلى إضافتها أو إزالتها من صورتك الرمزية.

وبمجرد أن تصبح راضيًا عن صورتك الرمزية، يمكنك البدء بتسجيل مقاطع الفيديو. وعند تسجيل مقطع فيديو، يمكنك أن تصبح الصورة الرمزية، لأنها تحاكي الطريقة التي تتحرك بها وتتبع إيماءاتك.

وهناك أيضًا خيار الصورة الرمزية المصغرة حيث يمكنك اختيار صورة رمزية وإضافتها إلى الفيديو. ويمكنك ضبط حجم الصورة الرمزية المصغرة ووضعها في أي مكان عبر شاشتك.

كما يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار تغيير ردود أفعال الصور الرمزية المصغرة من خلال النقر على التعبيرات المختلفة المعروضة عبر الشاشة. وبالرغم من أن ميزة الصورة الرمزية المصغرة غير متاحة عند الإطلاق. ولكن تيك توك تقول إنها تطرح قريبًا.

وتقول تيك توك إنها تستمر في تحسين الصور الرمزية لضمان تمثيل التجربة لجميع المستخدمين. وتلاحظ الشركة أنها تريد الحصول على تعليقات من مجتمعها. وإلى جانب تعليقات المستخدمين، تعمل المنصة مع Creator Diversity Collective لضمان أن الميزة شاملة.

تيك توك تنافس ميزة سناب شات وآبل

قالت الشركة: يسعدنا أن نرى كيف يستخدم الأشخاص الصور الرمزية للتعبير عن الإبداع. ونواصل استكشاف طرق لجلب Avatars إلى المزيد من تجاربنا. ونريد بناء مساحات للتعبير عن الذات والتوسع في طرق تواصل الناس عبر مجتمعنا العالمي.

ويمكن مقارنة ميزة Avatars الجديدة بميزة منصة سناب شات المسماة Bitmoji الموجودة منذ عام 2016 التي تم تحديثها على مدار السنوات القليلة الماضية.

ومن بين التحديثات المختلفة Bitmoji TV وقدرة المستخدمين على اللعب كـ Bitmoji في الألعاب الخارجية.

كما تشبه ميزة تيك توك الجديدة أيضًا ميزة شركة ميتا المسماة Avatars، التي كانت ردها على Bitmojis. وجلبت ميتا مؤخرًا Avatars إلى إنستاجرام ونشرت Avatars المحدثة عبر فيسبوك وماسنجر.

وتسمح الشركة الآن للمستخدمين أيضًا بإحضار نفس الصورة الرمزية عبر جميع منصات ميتا، بما في ذلك VR. كما يمكن أيضًا مقارنة Avatars بـ Memoji من آبل.

وبالرغم من أن الصور الرمزية ليست شيئًا جديدًا. ولكن إضافة تيك توك تمنح المستخدمين طريقة جديدة لإنشاء محتوى عبر التطبيق.

وبصرف النظر عن كونها طريقة جديدة للتعبير عن نفسك، يمكن أن تكون ميزة Avatars مفيدة أيضًا للأشخاص الذين لا يريدون إظهار وجوههم في مقاطع الفيديو. ويتم طرح Avatars عالميًا لجميع المستخدمين.