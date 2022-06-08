تحديث ويندوز 11 الكبير التالي متاح في وقت مبكر

أرسلت شركة مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 الكبير القادم إلى قناة Release Preview لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر. كما أن التحديث متاح أيضًا للشركات المسجلة في قناة Release Preview لبرنامج ويندوز إنسايدر للأعمال، وكذلك من خلال خدمة Windows Server Update و Azure Marketplace.

ويمثل هذا معلمًا رئيسيًا لنظام التشغيل، لأنه يشير إلى أن تطوير هذا الإصدار قد انتهى إلى حد كبير. ومن الآن فصاعدًا، يجب طرح إصلاحات الأخطاء والتحديثات الطفيفة عبر هذا الإصدار من ويندوز 11. كما أنه يعني أيضًا أن التحديث قد يكون متاحًا لغير المشتركين في برنامج ويندوز إنسايدر قريبًا.

ومن المتوقع أن يتوفر تحديث Windows 11 22H2 في الأشهر القادمة. ويشمل عددًا من التغييرات الكبيرة في نظام التشغيل، بما في ذلك مجلدات قائمة ابدأ الجديدة وإيماءات اللمس المحدثة والسحب والإفلات لشريط المهام.

ويمكنك الانتظار حتى تطلق الشركة التحديث رسميًا من خلال Windows Update. كما يمكنك الحصول على الإصدار النهائي، برقم البناء 22621، من خلال خيار ويندوز إنسايدر داخل قسم Windows Update في ويندوز 11.

وما عليك سوى اتباع التعليمات للتسجيل في برنامج ويندوز إنسايدر، والتأكد من تحديد حلقة معاينة الإصدار.

ويضيف الإصدار الجديد من النظام التشغيلي تطبيقًا عائليًا جديدًا. ويأتي مع محرر الفيديو Clipchamp المثبت افتراضيًا.

ويتضمن Windows 11 22H2 ميزة خلفية بقعة ضوء جديدة، التي تنتقل عبر الخلفيات التي تجدها عادةً عبر شاشة القفل.

كما تم أيضًا تضمين التسميات التوضيحية المباشرة في Windows 11 22H2، وهي ميزة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع أو أي شخص يريد إضافة تسميات توضيحية تلقائيًا.

ويمكن إنشاء التسميات التوضيحية عبر الجهاز من أي محتوى صوتي. كما يمكن أن تطفو التسميات التوضيحية في نافذة أو يتم عرضها في الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة.

ويحصل مدير المهام أيضًا على إصلاح كبير في نظام التشغيل Windows 11 22H2، مع وضع داكن جديد وتخطيط محسّن كثيرًا.

تحديث ويندوز 11 كبير بما يكفي ليتم تثبيته مبكرًا

يتضمن شريط أوامر جديدًا لمطابقة المظهر الداكن، إلى جانب وضع الكفاءة الذي يتيح لك تقييد التطبيقات من استهلاك موارد النظام.

وإذا كنت من محبي Snap Layouts في ويندوز 11، فإنها حصلت على تحسينات في هذا التحديث للسماح لك بسحب تطبيق إلى أعلى النافذة وكشف جميع التنسيقات التي يمكنك استخدامها.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين ميزتها للتركيز لتشمل وضع عدم الإزعاج. ويجعل هذا الوضع من الأسهل كثيرًا إسكات الإشعارات بسرعة بحيث لا ترى سوى الإشعارات المهمة.

كما أعادت الشركة ميزة السحب والإفلات إلى شريط المهام في ويندوز 11، مما يسمح لك بسحب الملفات إلى تطبيقات مثل فوتوشوب.

وتسمح مجلدات قائمة ابدأ الجديدة أيضًا لمستخدمي ويندوز 11 بتخصيص القسم المثبت من قائمة ابدأ في مجموعة مختارة دقيقة من المجلدات.

ويتم إطلاق Windows 11 22H2 رسميًا عبر الأجهزة في وقت لاحق من هذا العام. وعلى الأرجح في الإطار الزمني لشهر سبتمبر.