السعودية أصبحت مركزًا إقليميًا لشركة علي بابا

أعلنت الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC عن إطلاق خدماتها في المملكة تتويجًا لاختيار الرياض كمركز إقليمي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لشركة علي بابا السحابية، ذراع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمجموعة علي بابا.

وتعد الشركة السعودية للحوسبة السحابية بمثابة مشروع مشترك جديد تم تشكيله من قبل شركة علي بابا السحابية ومجموعة شركة الاتصالات السعودية و eWTP ارابيا كابيتال والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي والشركة السعودية لتقنية المعلومات، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة.

وكشفت الشركة عن افتتاح مركزي البيانات الواقعين في الرياض من ضمن 16 مركزًا يتم افتتاحها عبر المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية.

ويتميز المركزان بتخزين البيانات داخل المملكة بطاقة تستوعب أكثر من 50 ألف جهة و 100 مليون عميل. إلى جانب توفير 31 خدمة سحابية تلبي الإحتياجات الأساسية للعملاء.

ويوفر المركزان للعملاء في السعودية والمنطقة خيارًا محليًا للاستفادة من الإمكانات السحابية العالمية مع توفر عالٍ ومرونة وأمان واستدامة.

كما تقدّم مراكز البيانات الجديدة مجموعة واسعة من حلول الحوسبة السحابية العامة الموثوقة والآمنة مثل الحوسبة المرنة والتخزين والشبكة وقواعد البيانات لتلبية الطلب المتزايد من بعض القطاعات، مثل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية والإنترنت وما إلى ذلك خلال رحلة التحول الرقمي في المنطقة.

وأعلنت شركة علي بابا السحابية في السابق أنها خصصت ما يصل إلى 500 مليون دولار لاستثماراتها في المملكة. وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن الاستثمارات تشمل توفير موارد شاملة عالية المستوى للمساعدة في بناء الاستدامة وضمان التوطين.

وافتتحت الشركة مركزها في الرياض لتقديم خدمات أفضل للعملاء المحليين والإقليميين في المملكة. بالإضافة إلى العملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يكون المركز بمثابة مركز إقليمي للإدارة والتدريب.

إطلاق خدمات الشركة السعودية للحوسبة السحابية

أكد رئيس مجلس إدارة SCCC أن الإطلاق يعد خطوة مهمة في دعم عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة. ويتماشى الإطلاق مع هدف المملكة بأن تصبح مركز بيانات يربط بين قارات العالم.

وأضاف فيصل الخميسي: أصبح إطلاق خدمات الشركة بعد أيام قليلة من تأسيسها دليلاً واضحاً على أننا نعمل ضمن رؤية قائد يريد تذليل كافة الصعوبات لتسهيل التشريعات والقوانين في المملكة ودعم جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة الرقمية في العالم.

كما أشار إلى أن الشركاء في هذا المشروع يعملون على توسيع نطاق الخدمات ليشمل كل قطاع عام وكيان خاص.

ومن جانبها، قالت سيلينا يوان، نائب رئيس مجموعة علي بابا: تعد المملكة سوقًا إستراتيجيًا ومهمًا للغاية بالنسبة لنا. كما يعد إطلاق المشروع المشترك الجديد علامة فارقة في طريق التزامنا بإقامة شراكات مع شركاء محليين لتعزيز التحول الرقمي في المملكة.

وأضافت: نحن واثقون من أن علي بابا السحابية تدعم المزيد من الشركات المحلية المستفيدة من تقنيات الحوسبة السحابية الرائدة. وذلك من خلال التعاون الوثيق مع مجموعة شركة الاتصالات السعودية والشركاء المحليين الآخرين.

وتساهم الشركة في توفير الوظائف ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال.

ويتماشى ذلك مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية.

كما تساهم الشركة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات وضمان حمايتها وأمنها. ويعزز ذلك من قدرة المملكة على توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات العالمية.

