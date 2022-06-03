ميتا تطارد تيك توك عبر طرح ميزات Reels الجديدة

مع استمرارها في مطاردة منصة تيك توك، أعلنت شركة ميتا عن سلسلة من التحديثات والميزات الجديدة لمنتجات Reels عبر كل من فيسبوك وإنستاجرام.

والجدير بالذكر أنها تجلب ميزة مزامنة الصوت إلى Facebook Reels وتمدد وقت Instagram Reels إلى 90 ثانية، بدلاً من 60 ثانية سابقًا.

ويأتي التوسع بعد انتقال تيك توك إلى منطقة يوتيوب عبر مقاطع الفيديو يمكن أن تكون مدتها الآن 10 دقائق، بدلاً من ثلاث دقائق فقط كما كان من قبل.

كما تطرح الشركة أيضًا العديد من الأدوات الإبداعية والأدوات الصوتية والقوالب وخيارات أخرى لجعل Reels أكثر جاذبية، حيث يستمر تأثير تيك توك – وإمكانات جني الأموال – في النمو.

وتعزز ميتا الميزات الحالية المصممة لقصص إنستاجرام وتحضرها إلى Reels. ومن بينها التصويت والاختبار وملصقات شريط تمرير الرموز التعبيرية الشائعة في قصص إنستاجرام. وتصبح هذه متاحة كميزات Reels أيضًا.

وقد يكون من المنطقي إعادة توظيف بعض أدواتها الإبداعية الأكثر شيوعًا لـ Reels. ولكن ميتا تخاطر بطمس الخط الفاصل بين منتجاتها المختلفة.

وهناك ميزة أخرى جديدة في Instagram Reels هي القدرة على استيراد الملفات الصوتية. وهو خيار من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإضافة تعليق أو صوت في الخلفية من أي مقطع فيديو مدته خمس ثوانٍ على الأقل يتم تخزينه في الجهاز.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم إنستاجرام الآن ميزة القوالب. وتم رصدها في الاختبار في شهر أبريل، وهي مشابه إلى حد ما لخيار القوالب الخاص بمنصة تيك توك.

وتساعد ميزة القوالب المستخدمين في إعادة إنشاء تنسيقات أكثر تعقيدًا بمجرد إضافة المحتوى الخاص بهم وقص مقاطعهم.

ميتا توسع توسع Instagram Reels إلى 90 ثانية

بشكل منفصل، تكتسب Facebook Reels عددًا من الميزات الجديدة أيضًا. وتتمثل إحدى الإضافات الرئيسية هنا في إطلاق مزامنة الصوت، وهي أداة تعمل تلقائيًا على مزامنة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين مع المسار المفضل.

وكانت مزامنة الفيديو مع الأصوات هي السمة المميزة لمنصة تيك توك، وهي تقنية توسعت بها الشركة على مر السنين بمزيد من التأثيرات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، مثل تلك التي تشمل التصورات والرسوم المتحركة والتفاعلية.

ويتمكن مستخدمو Facebook Reels أيضًا من إضافة تعليقات صوتية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهو أمر شائع عبر تيك توك.

وتهدف بعض الميزات الأخرى إلى جذب المزيد من صناع المحتوى المحترفين، مثل أدوات قص الفيديو عبر سطح المكتب التي تسهل على صناع المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو طويلة أو مسجلة أو مباشرة اختبار تنسيقات أخرى، مثل Reels.

ويتمكنون من تحويل المحتوى الخاص بهم إلى Facebook Reels باستخدام Creator Studio، على سبيل المثال. وفي الوقت نفسه، يحصل صانعو فيديوهات الألعاب على أدوات تتيح لهم إنشاء Reels رأسية قصيرة الشكل مباشرة من المحتوى المباشر الخاص بهم، مع طرق عرض مزدوجة لكل من طريقة اللعب وكاميرا صانع المحتوى.

كما يمكن لصانع المحتوى الآن إنشاء وتحرير وجدولة Facebook Reels من سطح المكتب.

وتدفع فيسبوك Reels المقترحة في خلاصتها على مستوى العالم، وكذلك في Watch و Groups. وتحاول تكثيف الاكتشاف ومساعدة صناع المحتوى في الوصول إلى نطاق أوسع.

وتذكر الشركة صناع المحتوى بأنه يتم ترتيب أولويات Reels بناءً على ما إذا كانت تعرض محتوى أصليًا أم لا.

وتقول ميتا: تتوفر ميزات التعليق الصوتي ومزامنة الصوت والنص إلى الكلام لـ Facebook Reels. كما تتوفر ملصقات شريط تمرير الرموز التعبيرية والاختبار والاستطلاع والقوالب واستيراد الملفات الصوتية لـ Instagram Reels. ويتم طرح الباقي في الأسابيع المقبلة للأسواق العالمية حيث تتوفر Reels.