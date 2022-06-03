تويتر تطور أداة لتنبيهات الكلمات الرئيسية

تطور شركة تويتر ميزة جديدة تسمى اشتراك البحث Search Subscribe، التي تتيح للمستخدمين اختيار تلقي إشعارات حول التغريدات الجديدة التي تتطابق مع مصطلح بحث معين.

وتم رصد هذه الميزة لأول مرة من قبل المطور ديلان روسيل. ويبدو أنها وضعت رمز الجرس عبر تويتر بجوار مربع البحث في التطبيق.

وعند إجراء بحث في تطبيق تويتر، فإنك ترى رمز الجرس بجوار شريط البحث. وعند النقر عليه، يتم إخطارك بأنك مشترك لتلقي إشعارات فورية للتغريدات حول ما تبحث عنه.

وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان يتم إرسال الإشعارات في الوقت الفعلي أو ما إذا كانت التنبيهات قد تكون أكثر دورية وذات طبيعة مجمعة.

ولا تظهر ميزة اشتراك البحث في الوقت الحالي إلا في تطبيق Twitter Alpha. ونتيجة لذلك لا يجب أن تعتبر هذا علامة على أنها أصبحت قادمة بالتأكيد.

وتمثل الميزة محاولة أخرى من تويتر لتسهيل عثور المستخدمين على الأشياء التي يبحثون عنها.

ويمكنك الآن تلقي إشعارات للمستخدمين الفرديين، أو كتم صوت الأشياء أو حظرها بشكل انتقائي باستخدام الكلمات الرئيسية. ولكن لا يمكنك الاشتراك في تغريدات محددة بدلاً من مغردين محددين.

وعندما يتعلق الأمر بإشعارات الهاتف المحمول المتعلقة بالتغريد، فإن أفضل تطبيق للوظيفة كان دائمًا تطبيق المنصة الرسمي، وإن كان يقتصر على التغريدات الجديدة فقط من الحسابات التي تتابعها.

وفي الوقت نفسه، يوفر TweetDeck عبر سطح المكتب مجموعة موسعة من إمكانيات التنبيه جنبًا إلى جنب مع السرعة كونه تطبيق تويتر رسميًا.

وتتشابه الميزة بشكل كبير مع ميزة TweetDeck، الذي يتيح لك إنشاء عمود لنتيجة بحث والحصول على إشعارات في كل مرة يتم تحديثها.

في حال احتجت إلى المزيد من إشعارات تويتر

بالنظر إلى نهاية TweetDeck باعتباره تطبيقًا محليًا، فمن المفيد رؤية الشركة تستعير ميزاته وتنقلها إلى تطبيقها الرسمي.

ويسمح بحث تويتر بالكثير من التصفية المتقدمة، بحيث يمكنك استخدامه لتلقي إشعارات من شخص واحد. ولكن أفضل تغريداته فقط أو تلك التي تهتم بها أكثر.

ويمكنك إنشاء عمليات بحث معقدة وحفظها. ولكن يتعين عليك دائمًا إجراء البحث في كل مرة تريد معرفة الجديد.

ويمكن أن تكون ميزة Search Subscribe وسيلة مفيدة للحصول على الإشعارات التي تبحث عنها.

وليس هناك ما يوضح نية الشركة في طرح هذه الميزة أم لا. ولكن بالنظر إلى التغيير المستمر في فريق منتجاتها، يبدو أنها قد تكون ضمن خريطة الطريق.

كما يبدو من المحتمل أن تصبح Search Subscribe جزء من اشتراك Blue المدفوع، وذلك بالنظر الاتجاه الأخير المتمثل في إطلاق الميزات الجديدة في البداية كعروض حصرية متميزة.