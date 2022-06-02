تويتر تغلق TweetDeck في الأول من يوليو

تستعد شركة تويتر لإغلاق تطبيق لوحة معلومات الوسائط الاجتماعية الذي تم تجاهله منذ فترة طويلة TweetDeck لنظام التشغيل ماك في الأول من شهر يوليو.

وأبلغت الشركة مستخدمي تطبيق ماك بالإغلاق الوشيك عبر لافتة تظهر في الجزء العلوي من الشاشة عند تشغيله.

وتقترح الرسالة أيضًا أنه يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام TweetDeck عبر الويب من الآن فصاعدًا.

كما أكدت الشركة أيضًا الإغلاق عبر حساب TweetDeck ضمن المنصة. وأشارت إلى أن الإصدار المحدث من TweetDeck عبر الويب يقدم المزيد من الدعوات للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة نسخة الويب الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستحوذت تويتر على التطبيق في عام 2011 مقابل 40 مليون دولار. ولم تطور الشركة تطبيق TweetDeck إلى أقصى إمكاناته.

وقد اشترت الخدمة في وقت كانت فيه شركة UberMedia المنافسة تستحوذ على حصة سوق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شراء تطبيقات مثل Echofon و UberTwitter و Mixx.

ورأت تويتر في هذا تهديدًا تنافسيًا، مما دفعها إلى شراء TweetDeck لإبقائه بعيدًا عن أيدي UberMedia. ولكن عدم اهتمامها بالمنتج كان واضحًا.

ومرت سنوات دون تطور كبير. ويمتلك التطبيق قاعدة مستخدمين صغيرة، ولكن متحمسة إلى حد ما الذين قالوا إنهم على استعداد للدفع مقابل إصدار متميز من التطبيق.

وبالنسبة إلى الشركة التي تكافح من أجل تحقيق إيرادات خارج الإعلانات، فإنه من الغريب ألا تستفيد من مستخدميها الأكثر استعدادًا.

وبدلاً من ذلك، أغلقت تطبيق TweetDeck للهاتف المحمول في عام 2013، ومن ثم أوقفت دعم ويندوز في عام 2016.

ويبدو أنه حان وقت تطبيق ماك، لا سيما بعد أن قررت الشركة إغلاق تطبيق Twitter for Mac في عام 2018، الذي عاد لاحقًا كتطبيق Mac Catalyst فقط.

وأشار متحدث باسم تويتر إلى أن التركيز الحالي للشركة ينصب على جعل نسخة الويب من TweetDeck أفضل واختبار المعاينة الجديدة.

ويتم اختبار إصدار المعاينة من TweetDeck حاليًا مع عدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.

تويتر تريد دفع المستخدمين إلى تطبيق الويب

يهدف إصدار المعاينة من TweetDeck إلى جلب المزيد من الميزات. بما في ذلك مؤلف التغريدة الكامل وميزات البحث المتقدم وأنواع أعمدة جديدة و Decks، وهي طريقة جديدة لتجميع الأعمدة في مساحات العمل.

وبالرغم من أن الشركة لا تنهي دعم TweetDeck بالكامل، نظرًا لأنه يوجد كتطبيق ويب، فإن العديد من المستخدمين يفضل التطبيق العادي.

واستنادًا إلى التعليقات المتداولة حول الإغلاق، فإن الكثيرين غير راضين عن هذا القرار. والعديد من المستخدمين ليسوا معجبين بتطبيق الويب، ويشكون أيضًا من أنه بطيء جدًا، ولديه واجهة مستخدم رديئة، ويفتقر إلى سلاسل الرسائل والمساحة والمزيد.

وهناك الكثير من بدائل TweetDeck. ولكن غالبًا ما يصل المستخدمون إلى منصات إدارة وسائط اجتماعية أوسع مصممة للمحترفين، مثل Hootsuite أو Buffer أو Sprout Social. كما قد يصلون إلى تطبيقات تويتر التابعة لجهات خارجية، مثل Tweetbot أو Echofon.

وتهدف بعض البدائل إلى التنافس مع TweetDeck، بخلاف Tweeten، الذي يعتمد تصميمه ووظائفه على TweetDeck.

وحصلت شركة تويتر على الإلهام لتطوير العديد من ميزاتها على مر السنين بناءً على كيفية استخدام الأشخاص لمنتجها. ولكن عندما طالبت مجموعة أساسية من مستخدمي تويتر الأكثر نشاطًا بالدفع مقابل TweetDeck، تم تجاهل الأمر.

ويشير هذا إلى بعض الاضطرابات المتعلقة بقرارات تطوير منتجات تويتر التي واجهتها الشركة على مر السنين. وبينما كان لدى الشركة تاريخ في إنتاج بعض أفكار مستخدميها، تم تجاهل البعض الآخر بشكل روتيني.

وطورت الشركة في الأشهر الأخيرة سلسلة من المنتجات الجديدة. بما في ذلك Super Follows و Twitter Blue و Revue والإكراميات داخل التطبيق و Spaces والمزيد.

ولكن كان هناك أيضًا بعض الانتقادات بأن هذه الجهود، التي تركز على إيجاد طرق جديدة لزيادة الإيرادات، قد تصرف انتباه الشركة عن العمل الأكثر أهمية الذي يجب القيام به، مثل معالجة المعلومات المضللة.

وهناك بعض التلميحات التي تشير إلى أن الشركة قد تبدأ بتحصيل رسوم TweetDeck من خلال اشتراك Blue. ولكن من غير الواضح عدد المستخدمين الذين قد يشتركون، في حين أن كل ما تبقى من TweetDeck هو إصدار الويب.