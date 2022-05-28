سناب شات تطرح ميزة القصص المشتركة

طرحت منصة سناب شات ميزة “القصص المشتركة” الجديدة المصممة لتسهيل التعاون ومشاركة الذكريات على المستخدمين عبر التطبيق.

وتمثل الميزة تحديثًا لميزة “القصص المخصصة” في التطبيق، التي تتيح للمستخدمين إنشاء قصة وإضافة أصدقاء لعرضها والمساهمة فيها.

وباستخدام ميزة القصص المشتركة الجديدة، يمكن للمستخدمين الذين تمت إضافتهم إلى مجموعة إضافة أصدقائهم أيضًا لتسهيل الأمر على فريق كرة القدم بأكمله أو فريق المعسكر أو مجموعة من زملاء العمل للاستمتاع، كما تقول سناب شات.

ويمكنك بدء قصة مشتركة من خلال التوجه إلى ملفك الشخصي، ومن ثم النقر على خيار القصة الجديدة ومن ثم تحديد “قصة مشتركة”.

وكما هو الحال مع جميع القصص المرسلة عبر سناب شات، يتم حذف اللقطات المرسلة إلى قصة مشتركة تلقائيًا بعد 24 ساعة.

ومع ذلك، على عكس قصص ومجموعات الأصدقاء العاديين، لا يوجد مكون دردشة للقصص المشتركة.

وتقول سناب شات إن المحتوى خاضع للإشراف باستخدام مجموعة من أدوات الكشف التلقائي عن اللغة ومراجعة المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك يعلم التطبيق المستخدمين إذا انضموا إلى قصة مشتركة مع شخص تم حظره. وتقول المنصة إن هذا يسمح للمستخدمين بالتحكم في الأشخاص الذين يشاركون المحتوى معهم عبر التطبيق.

سناب شات تريد تسهيل مشاركة الذكريات

قالت المنصة: نقدم اليوم القصص المشتركة، وهي طريقة جديدة لمستخدمينا لبناء مجتمع حول المحتوى الذي يحبون التقاطه. نأمل في مساعدة مستخدمينا في تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة.

ويأتي طرح الميزة الجديدة بعد أسابيع قليلة من انعقاد قمة شركاء سناب. وأعلنت الشركة خلالها عن العديد من الميزات الجديدة.

وقدمت الشركة ميزة جديدة تسمى وضع المخرج. وتهدف هذه الميزة إلى توفير وصول أسهل إلى أدوات سناب شات الإبداعية الأصلية لنشر الفيديو عبر منصتها. بما في ذلك ميزة الفيديو القصير المعروفة باسم Spotlight.

كما أعلنت الشركة أيضًا عن عدد من المبادرات الجديدة التي تركز على استخدام تقنية الواقع المعزز للمساعدة في التسوق عبر الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تقدم وجهة جديدة داخل التطبيق تسمى Dress Up. وتتميز Dress Up بأزياء الواقع المعزز وتجارب القياس الافتراضية. وكشفت سناب أيضًا عن طائرة مسيرة جديدة تسمى Pixy.

ويأتي الإطلاق أيضًا في الوقت الذي كتب فيه الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان شبيجل، في مذكرة داخلية أن الشركة تفقد أهداف إيراداتها لهذا الربع وتعمل أيضًا على إبطاء وتيرة التوظيف.

وبالرغم من استمرار سناب في النمو عامًا بعد عام، ولكن شبيجل يقول إن الشركة تنمو بشكل أبطأ مما كان متوقعًا بسبب البيئة الاقتصادية العامة.