تيك توك تسهل وصول العلامات التجارية إلى المستخدمين

وسعت منصة تيك توك برنامجها لشركاء التسويق من أجل إضافة شركاء تسويق محتوى جدد. ويسمح التوسيع للمسوقين بإدارة حساباتهم عبر المنصة دون مغادرة منصات تسويق المحتوى التابعة لجهات خارجية.

ويشترك تطبيق الفيديو القصير مع Sprout Social و Hootsuite و Sprinklr و Emplifi و Dash Hudson و Khoros و Brandwatch و Later للإطلاق الأولي.

بالإضافة إلى ذلك تقول تيك توك إن المسوقين قادرين الآن على إدارة وتحسين حملات المحتوى مباشرة من خلال منصات الجهات الخارجية هذه.

ومن خلال هذا التكامل، تتمكن العلامات التجارية التي تستخدم منصات هؤلاء الشركاء من جدولة المحتوى ونشره عبر تيك توك، مع إدارة المحتوى عبر المنصات أيضًا.

وتتمكن العلامات التجارية أيضًا من تتبع مقاييس الحساب والفيديو في الوقت الفعلي ومقارنة الأداء مع المنصات الأخرى.

كما تقول تيك توك إن العلامات التجارية قادرة أيضًا على تحسين استراتيجياتها من خلال فهم الجمهور والمشاركة بشكل أفضل.

وأضافت المنصة: يمكن للمسوقين الآن أيضًا تتبع المحادثات التي تحدث في أقسام التعليقات في مقاطع الفيديو. وتتمكن العلامات التجارية مع التكامل الجديد من فهم جمهورها بشكل أفضل والبقاء على اتصال مع المستخدمين عبر المنصة من خلال الحفاظ على إيقاع استجابة متسق.

وأطلقت الشركة برنامج شركاء التسويق في شهر سبتمبر 2020 بهدف تسهيل التواصل مع المستخدمين عبر تيك توك على المسوقين.

تيك توك تتعاون مع Hootsuite و Sprinklr و Emplifi

يتضمن البرنامج شركاء عبر عدة فئات، بما في ذلك إدارة الحملة والإبداع والقياس والتأثير والتجارة والصوت. وأضافت الشركة قسمًا لتسويق المحتوى مع هذا الإطلاق الجديد.

ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تبحث فيه المنصة عن طرق لمساعدة العلامات التجارية في الوصول بشكل أفضل إلى المستخدمين.

وأطلقت الشركة في الشهر الماضي برنامج Creative Agency Partnerships University المصمم لمساعدة الوكالات الإبداعية في أن يصبحوا خبراء في المنصة.

ويعلم البرنامج الممتد لخمسة أسابيع المسجلين ما يحتاجون إلى معرفته حول البدء في تيك توك. بالإضافة إلى تعليم كيفية استخدام المنصة لتطوير مهارات التسويق.

كما قدمت المنصة في وقت سابق من هذا الشهر طريقة جديدة لجذب المعلنين إليها من خلال منحهم القدرة على عرض محتوى علاماتهم التجارية بجانب أفضل مقاطع الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك أطلقت الشركة الحل الإعلاني السياقي الجديد Pulse. ويضمن هذا الحل وضع إعلانات العلامات التجارية بجوار أعلى 4٪ من جميع مقاطع الفيديو عبر المنصة.