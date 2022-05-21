هواوي تطلق Watch GT 3 Pro عالميًا بتصميم متميز

بعد ظهورها لأول مرة في الصين في الشهر الماضي، تشق ساعة شركة هواوي الذكية الجديدة Huawei GT Watch 3 Pro الآن طريقها إلى الأسواق الدولية.

وتتوفر الساعة الذكية الجديدة بنسختين، السيراميك (43 ملم) والتيتانيوم (46 ملم)، وتتنافس مع ساعات آبل وسامسونج من حيث التصميمات المتميزة والمجموعة القوية من الميزات.

وتنضم الساعة الجديدة إلى Huawei Watch GT 3 التي تم إطلاقها في العام الماضي وتعمل بنظام HarmonyOS 2 الخاص بالشركة.

ويتطابق إصدارا السيراميك والتيتانيوم من الساعة في معظم المناطق، باستثناء البطارية والمادة وحجم الشاشة.

ويوفر إصدار التيتانيوم شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 إنشًا وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا. بينما يمنحك إصدار السيراميك شاشة من نوع AMOLED بحجم 1.32 إنشًا وما يصل إلى 7 أيام من عمر البطارية.

وتمت زيادة سرعة الشحن بنسبة 30٪ ومن المفترض أن تكون عملية الشحن لمدة 10 دقائق كافية لتعمل الساعة طوال اليوم.

وتقول هواوي إن التشكيلة الجديدة أنحف وأكثر راحة في الارتداء من Huawei Watch GT 2 Pro. وتحتوي نسخة التيتانيوم على تاج دوار لمسي، الذي يمنح الساعة الذكية مظهرًا كلاسيكيًا، كما يسهل أيضًا التنقل في واجهة المستخدم.

تتوفر أحدث الساعات الذكية الرائدة من هواوي

توفر ساعة Huawei Watch GT 3 Pro عددًا كبيرًا من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية. وتحتوي على مستشعر ECG، الذي يوفر بيانات قلب أكثر بكثير من مستشعر معدل ضربات القلب النموذجي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويوجد أيضًا جهاز مراقبة للأكسجين في الدم SpO2 ومقياس حرارة للكشف التلقائي عن درجة حرارة الجلد. كما تتميز الساعة أيضًا بتتبع النوم والتوتر وأكثر من 100 وضع للتمرين منها 18 وضعًا تم تصنيفها على أنها احترافية.

ويمكن للساعة إنشاء خطة ركض شخصية لك استنادًا إلى بياناتك الصحية وسجلك السابق للجري، ولديها خرائط مدمجة لأكثر من 300 ملعب غولف.

ومن أجل التنقل الدقيق وتحديد المواقع، تأتي ساعة Huawei Watch GT 3 Pro مزودة بنظام ملاحة مزدوج النطاق مع دعم GPS و Beidou و GLONASS و Galileo و QZSS.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى الحماية ضد الغبار والماء وفقًا لمعيار IP68، والبلوتوث، ومكبر صوت مدمج، ودعم الشحن اللاسلكي.

وتعمل الساعة بنظام HarmonyOS، وتتميز بتقنية NFC لحالات استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول النموذجية. ولكن مع السيارة المناسبة، يمكنها أيضًا العمل كمفتاح سيارتك.

وتوفر هواوي إصدار التيتانيوم بقياس 46 ملم مقابل 380 دولار، الذي يتميز بزجاج ياقوتي وظهر من السيراميك. بينما يأتي إصدار السيراميك بقياس 43 ملم بسعر 455 دولار، ويتميز أيضًا بزجاج ياقوتي. وهناك إصدار بورش ديزاين بسعر 710 دولارات.