هاتف فيفو الرائد الجديد يتميز بمستشعر بصمة أكبر وأفضل

أعلنت شركة فيفو عن أحدث هواتفها الرائدة، Vivo X80 Pro، ومن أبرز ميزاته الجديدة في العتاد هو مستشعر بصمة أكبر مدمج أسفل الشاشة.

وأصبحت المنطقة النشطة للمستشعر أكبر بكثير من المستشعرات الصغيرة الموجودة في معظم هواتف أندرويد. ويعني ذلك أنه من السهل فتح قفل الهاتف دون النظر إلى الشاشة لمحاذاة إبهامك.

ويتمتع الماسح الضوئي بمزايا عديدة تتجاوز مجرد كونه أكبر من الناحية المادية. ويمكنك تسجيل كل إصبع بضغطة واحدة عبر الشاشة، بدلاً من الاضطرار إلى رفعها والضغط عليها عدة مرات كما هو الحال مع الهواتف التقليدية.

كما أنه يعمل بسرعة كبيرة، حتى لو كانت يديك أو الشاشة مبللة. وتعني مساحة السطح الأكبر أيضًا أنه يمكنك إعداد الهاتف ليطلب بصمتين متزامنتين للحصول على طبقة إضافية من المصادقة.

وتأتي تقنية مستشعر بصمات الأصابع الكبير الثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية من شركة كوالكوم، التي تطلق عليها اسم 3D Sonic Max.

وقد روجت كوالكوم لتضمينها في هاتف حديث من العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة فيفو التي تركز على الألعاب.

وبذلت فيفو جهودًا كبيرًا كشركة لتعميم أجهزة استشعار بصمات الأصابع أسفل الشاشة، حيث قدمتها لأول مرة عبر هاتفها الصادر في عام 2018.

وقد عرضت فيفو مساحات سطح أكبر في الهواتف المفاهيمية Apex. ولكن Vivo X80 Pro هو أحد الأجهزة التجارية الأولى التي يتم شحنها بوحدة مسح أكبر من طرف إبهامك.

وتشتهر الشركة أيضًا ببراعة الكاميرا في هذه الأيام، وهي تركز بشكل كبير على هذا الأمر مع هاتف Vivo X80 Pro.

تعد فيفو بقفزات هائلة في أداء الكاميرا

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية مع مستشعر GNV وتثبيت الصورة البصري OIS بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة بورتريه بدقة 12 ميجابيكسل، بقدرة 2x وعدسة بيريسكوب بدقة 8 ميجابيكسل بقدرة 5x.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. وتوفر فيفو شريحة تصوير مخصصة تسمى V1 Plus، التي تستخدم نظامًا مدمجًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء تحسينات بصرية على المستوى الاحترافي.

وصممت هذه الشريحة للتعامل مع معالجة الصور في المواقف الصعبة مثل التقاط الفيديو ليلاً، بشكل يشابه شريحة MariSilicon X من شركة أوبو التي تم طرحها في وقت سابق من هذا العام.

وتقول فيفو إن الشريحة تسمح أيضًا بتقليل استهلاك الطاقة. ويحتوي الهاتف على ميزة تسمى تحسين الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح هذه الميزة للجهاز تحديد الوضع الصحيح تلقائيًا لظروف الإضاءة، مما يدفع المستخدمين إلى الاختيار بين فيديو HDR والوضع الليلي حسب السيناريو.



كما يتضمن الهاتف ميزة جديدة تسمى Camera Panning. وتوفر هذه الميزة تقنية تتبع الحركة العمودية. وتقول الشركة إن التقنية يمكن أن تقلل من ضبابية الحركة الناتجة عن اهتزاز الكاميرا.

علاوة على ذلك يجلب الهاتف مزيجًا من بصريات زايس والفيديو ذي النمط السينمائي من خلال ميزة Zeiss Cinematic Video Bokeh.

كما يشتمل الهاتف على ميزة Zeiss Natural Color 2.0 التي تستخدم محرك الإدراك بالذكاء الاصطناعي. وتقول فيفو إنها تحسن دقة الألوان ويمكنها إعادة إنتاج الألوان الطبيعية لتحسين التعريض الضوئي وتوازن اللون الأبيض تلقائيًا بالإضافة إلى سطوع اللون، مما يجعل الصور تبدو أكثر واقعية وطبيعية – على غرار الطريقة التي ترى بها العين مشهدًا.

وتروج فيفو أيضًا لتأثيرات المشهد الليلي الممكنة في Zeiss Superb Night Camera. ويمكن للهاتف التقاط المشاهد الليلية للمدينة بوضوح مع ميزة Pure Night View.

مواصفات رائدة للهاتف الجديد

تعد المواصفات الأخرى لجهاز Vivo X80 Pro نموذجية لهاتف أندرويد الرائد لعام 2022. ويعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1. وهناك ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين من نوع UFS3.1 بسعة 256 جيجابايت.

كما أن الشاشة عبارة عن لوحة OLED منحنية بقياس 6.78 إنشات وبدقة 1440 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتبلغ سعة البطارية 4700 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط من خلال نظام FlashCharge الخاص بالشركة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف يستخدم غرفة بخار التبريد السائل الفائقة الحجم التي تسمح بأقصى مساحة لسطح التبريد. ويساعد ذلك في الحفاظ على أداء الهاتف حتى أثناء جلسات تسجيل الفيديو الطويلة.