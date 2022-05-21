مايكروسوفت تجلب أندرويد 12.1 إلى ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث يعمل على ترقية إصدار أندرويد الذي يعمل عبر حاسبك ويساعد في جعل التطبيقات تعمل بشكل أفضل.

ومن الواضح أن عملاقة البرمجيات لا تكتفي بما حققته عندما يتعلق الأمر بالنظام الذي يسمح لويندوز 11 بتشغيل تطبيقات أندرويد.

ويجلب هذا التحديث، الإصدار 2204.40000.15.0، العديد من التحسينات، بما في ذلك نظام ويندوز الفرعي لأندرويد الذي يعمل الآن بنظام أندرويد 12.1.

ويتوفر تحديث نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد حاليًا للاختبار لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر. ويتمثل التحسين الرئيسي في تحديث إصدار أندرويد الذي يدعم قدرة ويندوز على تشغيل تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ويبدو أن الإصدار العام الحالي يستخدم أندرويد 11. ولكن الإصدار الذي تختبره مايكروسوفت يعمل بنظام أندرويد 12.1، المعروف أيضًا باسم Android 12L.

ويعني ذلك أنه إذا كان لديك هاتف من أي شركة بخلاف جوجل، فإن حاسبك يعمل بإصدار أحدث من أندرويد من هاتفك.

ويوفر التحديث أيضًا تحسينات على كيفية تكامل تطبيقات أندرويد مع ويندوز. وقد تظهر الرسائل المنبثقة من التطبيقات كإخطارات ويندوز الآن، ويتمكن شريط المهام من إظهار ما إذا كان تطبيق أندرويد يصل إلى الميكروفون أو الموقع الخاص بك.

يوضح التحديث التزام مايكروسوفت بتطبيقات أندرويد

تقول مايكروسوفت أيضًا إن تطبيقات أندرويد يجب أن تعمل بشكل أفضل بعد تنشيط الحاسب من وضع الاستعداد. وبدلاً من إعادة التشغيل، يجب عليهم استئناف العمل من حيث توقفوا.

وأوضحت الشركة أنها أعادت تصميم تطبيق الإعدادات الذي تستخدمه بالكامل لإدارة نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد، حيث تجمع الإعدادات معًا وتوفر تجربة مستخدم أكثر بساطة.

وأدخلت أيضًا تحسينات مختلفة على كيفية وصول تطبيقات أندرويد إلى كاميرا الحاسب. كما حسنت إمكانيات الشبكة حتى تتمكن من إعداد أجهزة منزلية ذكية باستخدام تطبيق أندرويد يعمل عبر حاسبك.

وبالرغم من أن هذه التحسينات كبيرة، فقد ترغب في تأجيل محاولة استخدام الميزة بنفسك في الوقت الحالي، لأنها تطرح حاليًا عبر قناة Dev، مما يعني أنه من المرجح أن تتعرض للأخطاء والأعطال خارج تطبيقات أندرويد قيد التشغيل.

وتحذر الشركة من أن الترقية إلى أندرويد 12.1 قد تتسبب في فشل تشغيل بعض التطبيقات. وتقول الشركة إنها تعمل مع الشركاء لمعالجة هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن قبل أن تصل إلى المستهلكين.

ومن المفيد للمستخدمين اهتمام الشركة بتطبيقات أندرويد، كما أن التغييرات الكبيرة تؤكد أن مايكروسوفت ملتزمة بهذه الميزة في الوقت الحالي.

وأضافت الشركة أيضًا عارض بيانات تشخيصية مزودًا بمعلومات عن جميع البيانات التي جمعها النظام الفرعي. مع تعطيل بيانات التشخيص الاختيارية افتراضيًا. وتتضمن الترقيات الأخرى دعمًا لفك تشفير الأجهزة VP8 و VP9 ووجود Chromium 100.