واتساب تعزز عائداتها عبر واجهة برمجة التطبيقات السحابية

تستعد منصة واتساب لجلب خدمات واجهة برمجة التطبيقات السحابية المجانية في دفعة لجذب المزيد من الشركات من أجل استخدام التطبيق، وذلك وفقًا لتصريحات مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في حدث الشركة Conversations الذي يركز على التراسل.

وتزيد واتساب من عائداتها من خلال الإطلاق العالمي لواجهة برمجة التطبيقات السحابية وقريبًا، فئة مدفوعة لتطبيق الأعمال. وتواصل المنصة دفعها نحو سوق الأعمال مع إطلاقها لهذه الواجهة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم.

ودخلت واجهة برمجة التطبيقات السحابية مرحلة الاختبار التجريبي في شهر نوفمبر الماضي. وتمثل إصدارًا سحابيًا من واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال، وهو أول منتج يجلب إيرادات للمنصة. ولكن تمت استضافته عبر البنية التحتية للشركة الأم ميتا.

وكانت الشركة تبني منصة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال على مدار السنوات العديدة الماضية كإحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن يجني بها تطبيق المراسلة المجاني المال. وتدفع الشركات إلى واتساب على أساس كل رسالة، بأسعار تختلف حسب المنطقة وعدد الرسائل المرسلة.

واعتبارًا من أواخر العام الماضي، استخدمت عشرات الآلاف من الشركات الإصدار غير السحابي من منصة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال، بما في ذلك العلامات التجارية مثل فودافون وبي إم دبليو والخطوط الجوية الملكية الهولندية وايبيريا للخطوط الجوية وغيرها. وهذا الإصدار المحلي من واجهة برمجة التطبيقات مجاني للاستخدام.

ومع ذلك، يهدف الإصدار السحابي إلى جذب الشركات الصغيرة وتقليل وقت التكامل من أسابيع إلى دقائق. كما أنه مجاني.

وتدمج الشركات واجهة برمجة التطبيقات مع أنظمتها، حيث يكون اتصال واتساب عادةً جزءًا واحدًا فقط من استراتيجية المراسلة والاتصال.

وقد يرغبون أيضًا في توجيه اتصالاتهم إلى الرسائل القصيرة وتطبيقات المراسلة الأخرى ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد.

وعادةً ما تعمل الشركات مع مزود حلول مثل Zendeks أو Twilio للمساعدة في تسهيل عمليات الدمج هذه. وكان مقدمو الخدمة خلال الاختبارات التجريبية لواجهة برمجة التطبيقات السحابية قد شملوا Zendesk في الولايات المتحدة و Take في البرازيل و MessageBird في الاتحاد الأوروبي.

واتساب تستعد لإطلاق ميزات متميزة للشركات

تمثل خدمة المراسلة، التي اشترتها ميتا مقابل 19 مليار دولار في 2014، واحدة من العديد من المنصات التي زودتها الشركة الأم بالعديد من الميزات التي تركز على التسوق والأعمال.

وقال زوكربيرج: يمكن لأي شركة أو مطور الوصول بسهولة إلى خدمتنا، والبناء مباشرة فوق واتساب لتخصيص التجربة وتسريع وقت الاستجابة للعملاء باستخدام واجهة برمجة التطبيقات السحابية لواتساب الآمنة التي تستضيفها ميتا.

وقالت ميتا إن الشركات لن تتمكن من إرسال رسائل إلى الأشخاص عبر واتساب ما لم يطلبوا الاتصال بهم. كما تخطط واتساب أيضًا لتوفير ميزات اختيارية مدفوعة كجزء من خدمة متميزة جديدة لمستخدمي تطبيق الأعمال المخصص الموجه للشركات الصغيرة.

وتشمل هذه الميزات خيارات لإدارة الدردشات عبر ما يصل إلى 10 أجهزة. إلى جانب روابط مخصصة للنقر من أجل الدردشة يمكن للشركات نشرها عبر مواقعها ومشاركتها مع العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: أطلقنا بوت دردشة واتساب في شهر ديسمبر. وثلث المستخدمين الذين يطلبون المشاوير عبر واتساب في الهند هم عملاء جدد.

وأوضح دارا خسروشاهي أن الشركة تخطط لمزيد من التخصيص للخدمة بدءًا من المستخدمين في دلهي وحولها. بالإضافة إلى التوسع في أسواق مثل البرازيل.