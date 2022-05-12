نظارات جوجل تترجم المحادثات في الوقت الفعلي

بعد مرور عقد من الزمان على ظهور Google Glass، وهي نظارات شركة جوجل التي تصور ما يراه مرتديها ولكنها أثار مخاوف بشأن الخصوصية وحصلت على درجات منخفضة للتصميم، عاينت عملاقة البحث أحدث نظارات الواقع المعزز ذات المظهر القياسي التي تعرض ترجمات المحادثات في الوقت الفعلي ولا تعرض أي تلميح للكاميرا.

وكانت نظارات الواقع المعزز الجديدة مجرد منتج من العديد من المنتجات التي كشفت عنها جوجل في مؤتمر مطوري I/O السنوي.

ويهدف هذا المؤتمر إلى سد الفجوة بين العالم الحقيقي وعالم الشركة الرقمي للبحث والخرائط وغيرها من الخدمات باستخدام أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة: نطور التقنية التي تمكننا من كسر حواجز اللغة وجلب سنوات من البحث في ترجمة جوجل وتقديم ذلك إلى النظارات.

وكانت الميزة الرئيسية التي أظهرتها الشركة هي القدرة على رؤية اللغات مترجمة أمام عينيك مباشرة. ويبدو هذا كتطبيق عملي للغاية لنظارات AR.

ويستثمر جزء كبير من شركات التكنولوجيا بشكل كبير في جعل نظارات الواقع المعزز حقيقة واقعة. ولكن لم يكن هناك حتى الآن تطبيق جوهري للواقع المعزز من شأنه أن يتيح لك التغاضي عن مجموعة واسعة من مخاوف الخصوصية المتأصلة في التكنولوجيا. ويبدو أن الترجمة المباشرة للكلمة المنطوقة قد تكون هذا التطبيق الجوهري.

ولم تشارك الشركة أي تفاصيل حول الوقت الذي قد تكون متاحة فيه، ولم تعرضها إلا في مقطع فيديو مسجل لم يظهر الشاشة فعليًا أو كيفية تفاعلك معها. ولكن ما تم عرضه في الفيديو رسم صورة لمستقبل الواقع المعزز المحتمل.

ويعكس الكشف عن النظارات الجديدة حذر الشركة المتزايد وسط تدقيق أكبر على شركات التكنولوجيا. وعندما تم عرض Google Glass في I/O في عام 2012، استخدمها المظليون للبث المباشر للقفز إلى مبنى في سان فرانسيسكو.

نظارات جوجل تترجم الكلمة المنطوقة من حولك

في أحد العروض التوضيحية، يقول مدير منتج جوجل لشخص يرتدي النظارات: يجب أن ترى ما أقوله، تم نسخه من أجلك في الوقت الفعلي.

ويظهر الفيديو ما قد تراه إذا كنت ترتدي النظارة. إذ تظهر اللغة المترجمة في الوقت الفعلي في مجال رؤيتك مع وجود المتحدث أمامك.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا هو منتج Project Iris أم شيء آخر. ولكن رؤية الشركة التي تم عرضها في I/O قد تكون مفيدة بشكل كبير إذا نجحت.

وشارك سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، بعض السياق حول كيفية عرض الشركة للواقع المعزز قبل تقديم الفيديو. ويبدو أن الشركة تعتقد أن AR يمكن أن يوجد في العديد من الأماكن التي لا توجد بها هواتف ذكية.

وقال بيتشاي: بالنظر إلى المستقبل، هناك حدود جديدة للحوسبة لديها القدرة على توسيع كل هذا، وهذا هو الواقع المعزز. لقد استثمرنا بشكل كبير في هذا المجال. لقد عملنا على بناء AR في العديد من منتجاتنا. تعد إمكانات AR هذه مفيدة عبر الهواتف وتظهر فائدتها عندما يمكنك استخدامها في العالم الحقيقي دون أن تقف التكنولوجيا في طريقك. أكثر ما يثير حماستنا بشأن AR هو القدرة على قضاء الوقت في التركيز على ما هو مهم في العالم الحقيقي وفي حياتنا الحقيقية.