جوجل تعلن عن Pixel 6A و Pixel Buds Pro و Pixel Watch

أعلنت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمر مطوري I/O رسميًا عن هاتف Pixel 6A، الذي يأتي بفلسفة تصميم جديدة ومجموعة الشرائح المخصصة، ولكنه يحتفظ بسعر Pixel 5A البالغ 449 دولار.

وأوضحت الشركة أن الهاتف لن يتم شحنه فعليًا حتى 28 يوليو. بينما تبدأ الطلبات المسبقة قبل أسبوع، في 21 يوليو.

ويتبع Pixel 6A اتجاه التصميم الذي حدده Pixel 6 و Pixel 6 Pro عند وصولهما في العام الماضي مع نتوء كاميرا أفقي مرتفع وجسم بلونين.

ويوجد مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة. ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 إنشات وبدقة 1080 بكسل مع معدل التحديث القياسي البالغ 60 هرتز.

وفي حين أن روح التصميم هي نفسها، فإن Pixel 6A يقدم مواصفات كاميرا أقل قوة من الرائدين Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

ويعد هذا خروجًا عن هواتف السلسلة A السابقة، التي قدمت نفس الكاميرا مثل نظيراتها الأغلى ثمناً. وتشتمل كاميرا Pixel 6A على عدسة خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة. وهناك أيضًا عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Pixel 6A ببطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير. ولكن لا تزال جوجل تدعي أنها تستمر ليوم كامل مثل سابقتها.

كما أنها تدعي أيضًا استمرارها لثلاثة أيام في وضع Extreme Battery Saver. ويرجع ذلك على الأرجح إلى تكامل العتاد والبرامج بشكل أكثر كفاءة الآن بعد أن أصبحت الشركة تتحكم في كلا المتغيرين.

ويتوفر خيار تخزين فردي (128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي). ويكون الهاتف متاحًا في العديد من الأماكن، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وفرنسا.

ولا يتضمن الهاتف منفذ لسماعة الرأس. وكان Pixel 5A هو آخر هاتف من جوجل مزود بشاحن، نتيجة لذلك لن تجد أيًا من هؤلاء أيضًا.

جوجل صنعت سماعات الأذن المثالية لمستخدمي أندرويد

بعد عدة محاولات لصنع سماعات أذن لاسلكية، أعلنت جوجل عن أكثر منتجاتها تميزًا في الفئة حتى الآن، وهي Pixel Buds Pro بسعر 199 دولارًا.

وتم تصميم Pixel Buds Pro كرد مباشر على AirPods Pro من آبل، وهي توفر ميزة الإلغاء النشط للضوضاء ووضع الشفافية واتصال البلوتوث المتعدد النقاط مع تقييم لمقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX4، من بين ميزات أخرى.

وتكون متاحة للطلب المسبق جنبًا إلى جنب مع هاتف Pixel 6A الذكي الجديد أيضًا بدءًا من 21 يوليو.

وتتوفر السماعات باللون الأسود أو الأزرق أو الأخضر أو ​​الأحمر. وهناك المزيد من مداخل الميكروفون حول الجزء الخارجي منها.

وتحتوي Pixel Buds Pro على مستشعرات تقيس الضغط في قناة أذنك حتى تتمكن سماعات الأذن من تخفيفه بشكل فعال والحفاظ على الراحة.

وتشتمل سماعات الأذن المتطورة الأخرى على أنظمة فتحات تهوية دقيقة لأغراض مماثلة. ولكن من الصعب وجود أجهزة الاستشعار الفعلية المخصصة لهذا الغرض من قبل.

وتظهر في العلبة ثلاثة أحجام من أطراف الأذن، ولكن جوجل تدعي أن خوارزميات برنامج Silent Seal يمكنها التكيف مع أذنك، مما يزيد من كمية الضوضاء التي يتم إلغاؤها.

وتقول الشركة أن العتاد الموجود داخل Pixel Buds Pro مخصص بالكامل، من المعالج السداسي النواة وبرامج التشغيل إلى الخوارزميات المذكورة أعلاه التي تعمل عبر سماعات الأذن.

ويتم أيضًا تقديم مثل Fast Pair، وهناك ميزة جديدة تسمى Volume EQ، حيث تعمل سماعات الأذن تلقائيًا على تحسين الصوت عبر نطاق التردد لضمان صوت كامل وغني بأي مستوى صوت.

وتم تصميم Pixel Buds Pro للتبديل تلقائيًا بين أجهزة أندرويد شائعة الاستخدام دون مطالبتك بفتح أي قوائم لإعدادات البلوتوث.

وتدعم السماعات اتصال البلوتوث المتعدد النقاط، مما يسمح لك بالاتصال بمصدرين صوتيين في وقت واحد.

وتتمتع Pixel Buds Pro بعمر بطارية طويل. وتدعي الشركة أنها يمكن أن تصل إلى سبع ساعات من الاستماع المستمر مع تمكين إلغاء الضوضاء النشط و 11 عند إيقاف تشغيله.

وتدعم Pixel Buds Pro الأوامر الصوتية لـ Google Assistant دون استخدام اليدين. وتتصنف سماعات الرأس نفسها وفقًا لمعيار IPX4، وهو ما يكفي لجعلها مناسبة للتمرين. بينما تم تصنيف الحافظة وفقًا لمعيار IPX2.

الإعلان عن Pixel Watch

بعد أسابيع من الشائعات والصور المسربة، أكدت جوجل أخيرًا أن ساعتها الذكية المسماة Pixel Watch حقيقية. ولكن يعد الإعلان الجديد أقرب إلى التشويق من الكشف الكامل، وذلك لأنه من المفترض أن تصل الساعة في وقت لاحق من هذا الخريف إلى جانب Pixel 7.

وتتميز ساعة Pixel Watch بتصميم دائري مع تاج ملموس وزر جانبي، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره ولها أحزمة قابلة للتبديل.

وتعمل بواسطة نظام التشغيل Wear OS 3 المحسن الذي يتميز بواجهة مستخدم محدثة مع تنقل أفضل وإشعارات ذكية. ويكون لديك أيضًا خيار اختيار إصدار خلوي من الجهاز للاتصال المستقل.

ومن ناحية البرمجيات، تقول جوجل إن Pixel Watch تحتوي على تطبيقات الشركة الأصلية التي تتوقعها بالإضافة إلى تكامل فيتبيت.

ويتضمن ذلك عناصر أساسية مثل الخرائط والمساعد الصوتي، إلى جانب تطبيقات مثل المحفظة و Google Home الجديدة عبر Wear OS.

وهناك ميزة أخرى قادمة إلى Wear OS هي Emergency SOS، حيث يمكنك استخدام ساعتك للاتصال بصديق موثوق به أو بأحد أفراد العائلة بالإضافة إلى الاتصال بخدمات الطوارئ.

وبالنسبة إلى تكامل فيتبيت، تتمكن من عرض رؤى لمعدل ضربات القلب وتتبع النوم و Active Zone Minutes.

ويتمكن المستخدمون من مزامنة بياناتهم مع حساب فيتبيت، مما يعني أنهم يكونون قادرين على عرضها داخل تطبيق فيتبيت وعبر الويب. وتستخدم الساعة جميع خوارزميات فيتبيت الحديثة للصحة واللياقة البدنية.

وبالنسبة لخصوصية البيانات، فإن بيانات فيتبيت وجوجل تبقى خاصة ومنفصلة. ويعني ذلك أن أي بيانات صحية تم جمعها عبر Pixel Watch تبقى تحت اختصاص فيتبيت، منفصلة عن جوجل.

ومن حيث التكلفة، تقول الشركة إن الساعة تمثل منتجًا بسعر مميز. وتتطلب Pixel Watch هاتفًا يعمل بنظام أندرويد 8.0 أو أحدث، كما تحتاج إلى حساب جوجل.

وبخلاف ذلك، كان حديث الشركة مقتضبًا بشأن مواصفات الساعة، بما في ذلك الرقاقة التي تشغلها وما إذا كانت تأتي بأحجام أو ألوان مختلفة، وما إلى ذلك. وتقول الشركة إنه يتم نشر هذه التفاصيل في الأشهر المقبلة.