جوجل تصنع جهازًا لوحيًا يعمل بنظام أندرويد

عادت شركة جوجل إلى مجال الأجهزة اللوحية، حيث أعلن ريك أوسترلوه، نائب رئيس الشركة للأجهزة والخدمات، خلال مؤتمر مطوري I/O، أن قسم الأجهزة الداخلي بالشركة يخطط لإطلاق جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد في عام 2023.

وكان أوسترلوه مقتضبًا من حيث التفاصيل، باستثناء القول بأن الجهاز يعمل بواسطة نفس معالج Tensor الموجود داخل أحدث هواتف بيكسل من جوجل وأنه يتخيله كأداة تركز على المستهلك وتركز على الترفيه والاستهلاك بدلاً من العمل.

وتعد رسالة أوسترلوه واضحة، وهي أن جوجل تهتم بأجهزة أندرويد اللوحية. ويمثل هذا الإعلان تغييرًا كبيرًا في تاريخ الشركة الحديث عندما قال أوسترلوه نفسه في عام 2019 إن الشركة خرجت من مجال الأعمال اللوحية.

وغرد حينها ردًا على الشائعات التي تفيد بأن جوجل أوقفت منتجاتها اللوحية الحالية بالقول: يركز فريق العتاد على بناء أجهزة الحاسب المحمولة للمضي قدمًا. وذلك بالرغم من أنه قال مرة أخرى إن فرق البرامج لا تزال تهتم بدعم الأجهزة اللوحية.

ويبدو أن الشركة تفكر في Chrome OS على أنه في الغالب أداة للعمل والمدرسة، بينما أندرويد هو منتج المستهلك.

وقد أوضح الوباء للشركة أن الأجهزة اللوحية لها مكانة فريدة في حياة المستخدمين مثل أجهزة الترفيه والألعاب والاستهلاك العام.

وقال أوسترلوه: نحن نعتبر ذلك جزءًا مهمًا من كيفية تفاعل الأشخاص مع الوسائط وأجهزة الحاسب في المنزل. ونعتقد أننا نريد تصميم شيء يكون رفيقًا مثاليًا لهاتف بيكسل مع شكل أكبر.

وتأمل الشركة في بناء جهاز لوحي رائد يشتريه الكثير من الأشخاص. وتريد تصمم جهاز لوحي رائد يؤكد لمطوري أندرويد أنها تهتم بهذه الأجهزة، بحيث يكون لدى المطورين سبب للاهتمام بكيفية ظهور تطبيقاتهم عبر شاشة أكبر.

ويتطلب بناء جهاز لوحي رائد حل مشكلة الشركة مع هذه الأجهزة بما يتجاوز العتاد. وفي الأيام الأولى لنظام أندرويد، عندما كان يطلق على مشروعات الأجهزة الداخلية للشركة اسم نيكسوس بدلاً من بيكسل، كان Nexus 7 و Nexus 10 من أفضل الأجهزة اللوحية في السوق.

ولكن الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد لم تنتشر. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن أندرويد لم يكن مناسبًا للأجهزة اللوحية ولم تهتم الشركة بذلك الأمر.

2023 تجلب منافس جهاز آيباد الذي تحتاجه جوجل

تعاملت التطبيقات مع الأجهزة اللوحية بصفتها هواتف ذات شاشات عملاقة بدلاً من فئة الجهاز في حد ذاتها. ونتيجة لذلك فقد ظهرت بشكل كبير وغير ملائم، ولم تكن تعمل بشكل صحيح بشكل عام.

ويبدو أن المشاكل السابقة قد جرى حلها داخليا. وقال أوسترلوه: لقد استثمر فريق أندرويد كثيرًا في هذا المجال، بما في ذلك Android 12L والميزات الجديدة في أندرويد 13، مثل شريط المهام المحدث مع درج التطبيق الذي يسهل استخدام تطبيقين جنبًا إلى جنب.

وبدأ نظام التشغيل في الظهور بشكل محسن للشاشات الأكبر حجمًا. وقد يكون جهاز بيكسل اللوحي بمثابة عرض فعلي لهذا العمل.

وقال تريستان أبستيل، نائب رئيس قسم الهندسة في فريق أندرويد، إن فريقه يعمل أيضًا مع مطورين خارجيين على تكييف تطبيقاتهم مع شاشات العرض الأكبر.

وأضاف: تصمم شركات تيك توك وفيسبوك و Zoom تطبيقات جديدة هذا العام للأجهزة اللوحية، والعديد من التطبيقات الأخرى القادمة أيضًا.

وتعمل جوجل أيضًا على تحديث 20 تطبيقًا من تطبيقاتها للأجهزة اللوحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتمثل هذه علامة قوية على التقدم.

وقد يكون لتركيز الشركة على الأجهزة اللوحية أيضًا علاقة بحالة الهواتف الذكية. ونظرًا لأن الهواتف القابلة للطي أصبحت أكثر شيوعًا، فقد أصبحت أيضًا أحد الأسباب الأكثر إقناعًا لاختيار جهاز أندرويد على آيفون.

ولا يعمل أندرويد في كثير من الأحيان بشكل جيد عبر الشاشات الكبيرة القابلة للطي. ولكن أبستيل قال: الفرق هو أن لديهم شاشتين. تحدث تغييرات التخطيط فرقًا كبيرًا. ولكن ما نفعله للأجهزة اللوحية هو الترجمة مباشرة إلى تحسينات للأجهزة القابلة للطي أيضًا.