آبل تفكر في USB-C بدلًا من Lightning ضمن آيفون

تستعد شركة آبل لاستبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C الذي يتم احتضانه عالميًا تقريبًا عبر جميع أو ربما بعض نماذج تشكيلة آيفون 15 المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2023، كما يزعم المحلل مينغ تشي كو.

وقال كو في تغريدات إن الشركة تستعد لإجراء التغيير في عام 2023. واستند المحلل على استطلاع غير محدد لسلسلة التوريد.

ولكن من المفترض أن يكون الاستطلاع من مصنعي المكونات، الذين يبدو أن كو حصل منهم على الكثير من المعلومات للتنبؤات حول منتجات آبل المستقبلية.

ومنذ إصدار ‌آيفون 5، احتفظت آبل بمنفذ Lightning عبر آيفون، بالرغم من انتقال الكثير من الصناعة إلى USB-C.

وقال كو إن اعتماد USB-C يمكن أن يحسن سرعة نقل الملفات ضمن آيفون وسرعة الشحن في تصميمات الأجهزة. ولكن تفاصيل المواصفات النهائية لا تزال تعتمد على دعم iOS.

ولم يكن توقع كو دون أسبقية، فقد انتشرت الشائعات والتكهنات حول استخدام الشركة لمنفذ USB-C ضمن جهاز آيفون منذ سنوات.

وتبنت صناعة الهواتف الذكية بشكل عام منفذ USB-C القابل للعكس، وقد انضمت آبل نفسها جزئيًا، مضيفة USB-C إلى أحدث أجهزة آيباد واستخدام منافذ Thunderbolt المتوافقة مع USB-C عبر العديد من أجهزة ماك.

وتتميز معظم تشكيلة آيباد بمنفذ USB-C لسرعات نقل أسرع من الملحقات مثل الكاميرات. وحرصت الشركة على استهداف المصورين السينمائيين بأجهزة آيفون المتطورة.

ويمثل منفذ Lightning مشكلة بشأن نقل ملفات الفيديو والصور الكبيرة. ويؤدي الانتقال إلى USB-C إلى تسهيل سير العمل وتسهيل نقل الملفات ودعمه من خلال نظام بيئي أوسع لملحقات USB-C.

آبل تنتقل من Lightning إلى USB-C في عام 2023

نشأ الضغط للتبديل من صانعي السياسات، ويبدو أن أحد الأسباب المحتملة لتغيير آبل هو الضغط الذي يمارسه عليها الاتحاد الأوروبي.

ويواصل الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في تمرير تشريعات جديدة من شأنها أن تجبر آبل على اعتماد USB-C عبر جميع أجهزة آيفون وآيباد و AirPods التي يتم بيعها في أوروبا.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحًا من شأنه أن يجعل منافذ USB-C إلزامية عبر الهواتف الذكية والإلكترونيات الأخرى. ويهدف من خلال ذلك إلى تقليل النفايات الإلكترونية عبر توحيد الشواحن والكابلات.

ويتطلب مثل هذا التشريع في حالة إقراره من الشركة إما شحن نماذج مجهزة بمنفذ USB-C مصممة خصيصًا من منتجاتها إلى أوروبا مع إبقاء بقية العالم مع Lightning أو اعتماد USB-C لجميع منتجاتها على مستوى العالم.

ومع ذلك، لطالما بدت الشركة المصنعة لهواتف آيفون معارضة لهذه الفكرة. وكانت التكهنات تشير إلى إمكانية أن تحتفظ بمنفذ Lightning عبر أجهزة آيفون ‌حتى تصبح جاهزة للعمل دون منافذ، وذلك بالاعتماد على MagSafe للشحن ونقل الملفات.

وتم تقديم ‌MagSafe‌ لأول مرة عبر آيفون مع آيفون 12 في عام 2020. ونتيجة لذلك فإنها لا تزال تقنية جديدة نسبيًا عبر آيفون.

وتوقع كو في العام الماضي أن الشركة لا تفكر في منافذ USB-C. وقال في شهر مارس 2021 إن آبل تخطط للاحتفاظ بمنافذ Lightning عبر آيفون في المستقبل المنظور. وأوضح أن ذلك من أجل ملحقات Made for ‌iPhone‌ ومقاومة الماء.