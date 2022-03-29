M8 من سامسونج تنافس Studio Display من آبل

أصبحت أحدث شاشة ذكية من شركة سامسونج، M8 بقياس 32 إنشًا وبدقة 3840×2160 بكسل، متاحة الآن للحجز بأربعة ألوان: الأبيض Warm White والأزرق Daylight Blue والأخضر Spring Green والوردي Sunset Pink.

ويكلف خيار اللون الأبيض 700 دولار، بينما تكلف الألوان الأخرى 30 دولار إضافي. وأعلنت شركة سامسونج عن M8 خلال CES 2022، بالرغم من أنها لم تتحدث عن السعر أو أنها قد تصل بألوان متعددة.

كما لم تشارك الشركة بعد تاريخ الإصدار. ويمكنك في الوقت الحالي حجز شاشة M8 وليس الشراء المباشر. وبعد الحجز عن طريق إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، تتمكن من طلب واحدة.

وتقول الشركة الكورية الجنوبية إن عملية الشراء تتضمن رصيدًا بقيمة 100 دولار منها لاستخدامه في المستقبل.

ويمكن أن يجعل تصميمها الملون ومظهرها النحيف مناسبة لمجموعة M1 iMac. وبالمقارنة مع منتج آبل الأكثر صلة، فإن مجموعة ميزات M8 تتفوق شاشة Studio Display التي تبلغ تكلفتها 1600 دولار بسهولة.

ويمكن للشاشة نفسها تشغيل تطبيقات بث الفيديو مثل آبل تي في بلس ونتفليكس وديزني بلس دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز حاسب أو تلفاز. وتحتوي على مكبرات صوت مدمجة ودعم +HDR 10.

وتحتوي M8 على لوحة LCD مسطحة 4K UHD توفر 400 شمعة سطوع، ومعدل تحديث 60 هرتز، و 99٪ sRGB، وتقنية الصورة التكيفية التي تضبط تلقائيًا سطوع الشاشة ودرجة حرارة اللون لتوفير الراحة في المشاهدة.

وتم دمج اتصال Wi-Fi 5 و Bluetooth 4.2 في الشاشة. وعلى عكس الشاشة التقليدية، تشتمل M8 على جهاز تحكم عن بعد ومركز SmartThings Hub مدمج يعمل بنظام تايزن الذي يسمح لها بالاتصال بأجهزة إنترنت الأشياء لاسلكيًا.

ويمكن استخدام Google Duo لإجراء محادثات فيديو باستخدام كاميرا الويب SlimFit المغناطيسية القابلة للإزالة بدقة 1080 بكسل. وتقول سامسونج إن الكاميرا لديها وظائف تتبع الوجه والتكبير التلقائي.

تأتي شاشة سامسونج مزودة بكاميرا ويب ومكبرات صوت

تأتي الشاشة مزودة بميكروفون Far Field Voice عالي الحساسية وسماعتين بقوة 5 واط مدمجة. كما يمكنك حتى تشغيل تطبيقات الويب Microsoft 365 باستخدام M8 بمجرد توصيل لوحة المفاتيح والفأرة. ويمكن التحكم فيها عبر بيكسبي أو أليكسا أو مساعد جوجل، حتى أنها تدعم AirPlay 2.

وتمثل M8 أكثر من مجرد شاشة لجهاز حاسب مقارنة بشاشة Studio Display، مقابل جزء بسيط من التكلفة. كما أن الحامل المضمن (بالرغم من عدم توافقه مع VESA) قابل لضبط الارتفاع ويدعم الإمالة.

ويمكن تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل بالكامل لتلائم سطح مكتبك، مثل شاشة Space Monitor الفريدة من سامسونج.

وتدعم M8 دقة 4K مقارنة بلوحة 5K لشاشة Studio Display. وتحتوي M8 على منفذ HDMI صغير ومنفذين USB-C (يدعمان الشحن بقدرة 65 واط)، واحد منهما فقط يمكنه التعامل مع الفيديو أو نقل البيانات.

وإذا كنت تبحث عن شاشة أنيقة ومليئة بالمميزات التي تتناسب بشكل غير معتاد مع تصميم آبل، فقد تكون شاشة سامسونج خيارًا جيدًا للعديد من مستخدمي ماك أو ويندوز.