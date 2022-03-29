تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

تختبر منصة تيك توك ميزة سجل المشاهدة الجديدة مع بعض المستخدمين للسماح لهم بالعثور على مقاطع الفيديو التي ظهرت عبر صفحة For You ولم يكن لديهم فرصة لحفظها.

ويمثل تحديث صفحة For You عن طريق الخطأ وفقدان الفيديو قبل أن تتاح لك فرصة الإعجاب به مشكلة شائعة للمستخدمين. وذلك نظرًا للبث المستمر للمحتوى عبر المنصة.

ويبدو أن المنصة تتطلع إلى حل هذه المشكلة بإضافة هذه الميزة المحتملة.

وعندما سئل عما إذا كانت الشركة تخطط لتوسيع الاختبار وطرح الميزة لمزيد من المستخدمين، قالت المنصة في رسالة بريد إلكتروني إنه ليس لديها المزيد لمشاركته بشأن الاختبار في هذا الوقت.

وقال متحدث باسم تيك توك: نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك.

واكتشف مستخدم تويتر Hammod Oh، الذي غالبًا ما يكشف عن الميزات التي يتم اختبارها حاليًا بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، الميزة أولاً، والتي تم تسليط الضوء عليها بعد ذلك من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا.

وتشير لقطات الشاشة التي نشرها Hammod Oh ومستخدمون آخرون إلى إمكانية الوصول إلى سجل مشاهدة المستخدم في قسم “المحتوى والنشاط” في إعدادات التطبيق.

تيك توك تريد تسهيل اكتشاف المقاطع المفقودة

يأتي الاختبار بعدما وجد بعض مستخدمي المنصة حلولاً بديلة للمساعدة في العثور على مقاطع الفيديو المفقودة.

ونشر أحد مستخدمي المنصة في وقت سابق من هذا العام مقطع فيديو يرشد المستخدمين خلال عملية الكشف عن مقطع فيديو مفقود عبر تيك توك.

ويوجه الفيديو المستخدمين إلى الانتقال إلى صفحة Discover، والنقر فوق بحث، وإدخال علامة النجمة. ومن ثم الانتقال إلى علامة تبويب عوامل تصفية البحث وتشغيل زر “مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها”.

وبمجرد النقر فوق “تطبيق”، فإنك تحصل على قائمة بالفيديوهات التي شاهدتها في الأيام السبعة الماضية. واكتسب الفيديو منذ ذلك الحين مشاهدات هائلة وشوهد أكثر من 32 مليون مرة وحصل على أكثر من 5.5 مليون إعجاب.

ولكن هذه الطريقة ليست هي الطريقة الوحيدة التي اكتشف بها المستخدمون مقاطع الفيديو المفقودة.

وهناك حل بديل يرشد المستخدمين خلال عملية تنزيل بياناتهم بالكامل من التطبيق للوصول إلى ملف مضغوط يعرض سجل تصفح الفيديو.

ويجب أن تجعل ميزة سجل المشاهدة عملية العثور على مقاطع الفيديو أكثر بساطة والتخلص من الحاجة إلى هذه الحلول.