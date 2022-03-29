آبل تخطط لإطلاق آيباد برو بمعالج M2 هذا الخريف

تخطط شركة آبل لإصدار جهاز آيباد برو جديد يعمل بواسطة معالج M2 في وقت ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر من هذا العام، وذلك وفقًا لنشرة Power On الإخبارية من الصحفي مارك جورمان.

ويتوقع جورمان أن تصدر الشركة تحديثًا رئيسيًا للجيل القادم من آيباد برو، الذي من المفترض أن يتضمن دعم شحن MagSafe.

وكما يشير جورمان، فقد قدمت الشركة تحديثًا هامًا لجهاز آيباد برو في عام 2018، عندما وفرت تصميمًا بزوايا، وشاشة ممتدة من الحافة إلى الحافة، وموصل USB-C. وجاء هذا التحديث بعد عام ونصف تقريبًا من إصدار آيباد برو بقياس 10.5 إنشًا في عام 2017.

ويبدو أن الشركة تريد تكرار نفس النهج هذا العام، حيث أطلقت أحدث جيل من آيباد برو المجهز بمعالج M1 في شهر مايو 2021.

ويشير تاريخ الإطلاق بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2022 إلى أن آبل تحتاج ما بين عام واحد وأربعة أشهر وعام واحد وستة أشهر لتجهيز النموذج الجديد.

وخلال حدث Peek Performance الذي عقدته الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، عرضت آبل أحدث جهاز iPad Air، حيث استبدلت معالج السلسلة A للجهاز اللوحي بشريحة M1. ولكن لم تعرض نموذجًا محدثًا من آيباد برو.

وتوقع جورمان في العام الماضي أن يأتي آيباد برو بقدرات شحن لاسلكي وجهة خلفية زجاجية. ويدعم تقرير جديد من موقع 9to5Mac هذا الادعاء.

ولكن مصادر موقع 9to5Mac تقول إن آبل ربما تخلت عن التصميم الزجاجي الخلفي، ومن المحتمل أن تختار ظهرًا من الألومنيوم مع شعارها الزجاجي بدلاً من ذلك.

آبل تجعلنا نريد شراء آيباد برو

لم يكن هناك الكثير من المعلومات حول شريحة M2 أيضًا، حيث لم يتم تأكيدها من قبل الشركة حتى الآن. ويعتقد جورمان أن M2 قد تحتوي على نفس المعالج الثماني النواة مثل M1 ولكن بكفاءة أكبر بسبب معالج 4 نانومتر.

كما يجب أن تقدم أيضًا أداء رسومات أفضل مع خيارات المعالج ذو 9 و 10 أنوية. أي أعلى من الإصدارات الحالية ذات 7 و 8 نواة من M1.

ويتوقع أيضًا أن تضيف آبل شريحة M2 إلى كل من آيباد برو الجديد. بالإضافة إلى أجهزة ماك بوك برو الجديدة بقياس 13 إنشًا، وماك ميني، و iMac بقياس 24 إنشًا.

وقد تعمل شريحة M2 أيضًا على تشغيل MacBook Air بقياس 13 إنشًا القادم. وذلك بالرغم من أن محلل آبل البارز، مينغ تشي كو، يعتقد أن هذا الحاسب المحمول قد يحتفظ بمعالج M1.