NFT تنقذ غابات الأمازون المطيرة

تقدم شركة برازيلية تمتلك 410 كيلومترات مربعة من غابات الأمازون المطيرة طريقة جديدة لتمويل الحفظ عبر بيع الرموز غير القابلة للاستبدال NFT التي تسمح للمشترين برعاية الحفاظ على مناطق معينة من الغابة ومختلف أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

وتمثل NFT نوعًا من أصول التشفير التي انتشرت بشكل كبير في العام الماضي، مع توقيع رقمي فريد يضمن أنها فريدة من نوعها.

وتشمل الجهود الأخرى لتمويل الحفظ عبر NFT خططًا لمحميات الحياة البرية في جنوب إفريقيا.

بدأت شركة في البرازيل تدعى Nemus ببيع NFT لمنح المشترين رعاية فريدة لمساحات مختلفة من الغابات، مع تخصيص العائدات للحفاظ على الأشجار وتجديد المناطق المقطوعة وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال فلافيو دي ميرا بينا، مؤسس شركة Nemus، إن حاملي الرموز لن يمتلكوا الأرض نفسها. ولكن يتمكنون من الوصول إلى المعلومات الأساسية حول الحفاظ عليها، من صور الأقمار الصناعية إلى الترخيص والوثائق الأخرى.

وقال إن Nemus باعت 10 في المئة من العرض الأولي للرموز لـ 80 كيلومتر مربع في اليوم الأول.

وأضاف بينا لوكالة رويترز: أعتقد أن هذا قد يتسارع بسرعة في الأسابيع المقبلة، حيث إن تقنية البلوك تشين تضمن الشفافية في استخدام الأموال.

ترتبط مجموعات Nemus NFT بالأرض الفعلية

تختلف مساحة الأراضي من ربع هكتار إلى 81 هكتارًا، ويتمكن المشترون من تحديد موقعها باستخدام الخرائط عبر الإنترنت.

وقال بينا يتم بيع NFT لأصغر قطع الأراضي مقابل 150 دولار وأكبرها يصل إلى 51 ألف دولار. ويأمل بينا في جمع بين 4 و 5 ملايين دولار لشراء 2 مليون هكتار إضافية من الأراضي قيد المفاوضات في بلدية باويني بولاية أمازوناس.

وإلى جانب الحفاظ على الغابة، تدعم هذه الأموال جهود التنمية المستدامة من قبل المجتمعات المحلية في باويني. ويأتي كل رمز مميز مع عمل فني لنبات أو حيوان من أمازون وتتم معالجته بواسطة Concept Art House.

وشكك النقاد في قيمة الرموز غير القابلة للاستبدال لأسباب بيئية. وذلك لأن الرموز التي تستخدم تقنية البلوك تشين تتطلب قوة حوسبة مكثفة.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على توليد الكهرباء التي تطلق غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المناخ.

ورفض بينا هذا الرأي. وقال إن الحفاظ على المناطق المهددة في الأمازون يفوق بكثير التكلفة البيئية لمعاملات الرموز غير القابلة للاستبدال.