أوكرانيا تبيع صورًا رقمية للغزو الروسي باعتبارها NFT

بدأت أوكرانيا مزادًا علنيًا لبيع مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال NFT الرسمية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في توسع في حملة جمع التبرعات بالعملات المشفرة التي تقول كييف إنها جمعت أكثر من 65 مليون دولار لجهودها الحربية.

وتعد مجموعة Meta History: Museum of War عبارة عن سلسلة من الصور الرقمية تمثل كل واحدة يومًا مختلفًا في الصراع. بما في ذلك الصور الظلية للطائرات الحربية ولقطات شاشة لتقارير إخبارية وصورة انفجار على غرار الرسوم المتحركة.

وتجمع المجموعة رموز البلوك تشين مع خبر عن كل حدث جوهري في الحرب ورسم إيضاحي من فنان. ويوجد حاليًا ما مجموعه 54 رمز NFT تغطي الأيام الثلاثة الأولى من الحرب في أواخر فبراير.

وتخطط أوكرانيا لبيعها في أوائل الأسبوع المقبل. وتم بناء المشروع عبر منصة مبيعات NFT من شركة البلوك تشين Fair.xyz.



وبدأت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية بالحث على التبرع بالعملات المشفرة مثل بيتكوين بعد ثلاثة أيام من شن روسيا غزوها، الذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.

وتهدف سلسلة NFT الجديدة إلى نشر معلومات حقيقية بين المجتمع الرقمي في العالم وجمع التبرعات لدعم أوكرانيا، وفقًا لرسالة عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وتمثل الرموز غير القابلة للاستبدال NFT نوعًا من الأصول المشفرة التي انتشرت بشكل كبير في العام الماضي. وتستخدم هذه الرموز تكنولوجيا البلوك تشين لتسجيل من يملك ملفًا رقميًا من صورة إلى فيديو أو جزء من النص.

أوكرانيا تفتتح متحف الحرب NFT

قال نائب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، أليكس بورنياكوف، عبر تويتر هذا الشهر، إن أوكرانيا اشترت حتى الآن إمدادات لجيشها من خلال تبرعاتها المشفرة، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذات ووجبات الغداء والأدوية.

وعادة ما يتم شراء NFT بالعملات المشفرة مثل Ethereum. ويبلغ سعر NFT الأوكرانية مبدئيًا 0.15 Ethereum، أو ما يزيد قليلاً عن 475 دولار. وتذهب الأموال مباشرة إلى محافظ التشفير الرقمية في كييف، وفقًا لموقع الويب.

وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التحول الرقمي في أوكرانيا: بينما تستخدم روسيا الدبابات لتدمير أوكرانيا، فإننا نعتمد على تقنية البلوك تشين الثورية لإطلاق متحف الحرب. يمثل هذا المتحف المكان المناسب لحفظ ذكرى الحرب وللاحتفال بالهوية والحرية الأوكرانية.

ويحل إطلاق NFT محل خطة سابقة لمنح رموز مجانية AirDrop للأشخاص الذين تبرعوا بالعملات المشفرة لأوكرانيا.

وعانت خطة AirDrop من عملية احتيال وشكاوى من عدم حصول جميع المتبرعين بالعملات المشفرة على الرموز المميزة. ولا توجد حاليًا خطة معلنة لمنح الجهات المانحة السابقة ميزة في بيع NFT الجديدة.

وترك الارتفاع الهائل في مبيعات NFT العديد من المراقبين في حيرة من أمرهم بشأن سبب إنفاق الكثير من الأموال على العناصر غير الموجودة فعليًا.

ومع ذلك، فقد أصبحوا أداة شائعة لجمع التبرعات في الأشهر الأخيرة، حيث تجمع مجموعات من الأشخاص أموالهم المشفرة لشراء NFT لزيادة الوعي بقضية معينة.