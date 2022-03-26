آبل قد تضطر إلى السماح بالتحميل الجانبي للتطبيقات

قد تضطر شركة آبل إلى السماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من خارج متجر التطبيقات بموجب تشريعات كشف عنها مؤخرًا من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتم تضمين هذا الشرط في الاقتراح الأولي لقانون الأسواق الرقمية الشامل للكتلة، أو DMA، الذي اقترب خطوة من توقيعه ليصبح قانون هذا الأسبوع. وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن البند لا يزال مدرجًا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهريك: نعتقد أن مالك الهاتف الذكي يجب أن يتمتع بحرية اختيار كيفية استخدامه.

وأضاف: تشمل هذه الحرية القدرة على اختيار مصادر بديلة للتطبيقات عبر هاتفك الذكي. باستخدام DMA، يظل مالك الهاتف الذكي قادرًا على الاستمتاع بخدمات آمنة ومأمونة لمتجر التطبيقات الافتراضي عبر هاتفه الذكي. علاوة على ذلك إذا اختار المستخدم ذلك، فإن DMA يسمح لمالك الهاتف الذكي باختيار متاجر التطبيقات الآمنة الأخرى أيضًا.

وبالإضافة إلى السماح للمتاجر الخارجية عبر منصتها، فإن آبل تضطر أيضًا إلى السماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية (وهي ممارسة تعرف باسم التحميل الجانبي) والسماح للمطورين باستخدام متجر آب ستور دون استخدام أنظمة الدفع من آبل.

ولم يتم التصويت على DMA ليصبح قانونًا من قبل البرلمان الأوروبي. ولكن من المتوقع أن تتم الموافقة عليه دون الكثير من المتاعب.

وقد يعني ذلك دخول DMA حيز التنفيذ في وقت مبكر من شهر أكتوبر من هذا العام. وتتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك من اختيار كيفية تفسير قانون الاتحاد الأوروبي في القانون الوطني.

آبل تشعر بالقلق من DMA

اعترضت شركة آبل في الماضي بشدة على التحميل الجانبي عبر آيفون، بحجة أنه من شأنه أن يعرض أمن منصتها للخطر.

وقال تقرير صادر عن الشركة في العام الماضي: من شأن السماح بالتحميل الجانبي أن يضعف أمن منصة iOS. كما يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية خطيرة في متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية ومتجر آب ستور.

بينما قال تيم كوك إن التحميل الجانبي من شأنه أن يدمر أمان جهاز آيفون.

وبالرغم من أن جهاز ماك قد سمح للمستخدمين منذ فترة طويلة بتنزيل التطبيقات من خارج متجر آبل الرسمي. ولكن الشركة قالت إن هذا النهج غير مناسب عبر آيفون لأن هذه الأجهزة تحمل معلومات أكثر حساسية.

وهناك العديد من الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها تحميل التطبيقات بشكل جانبي عبر جهاز آيفون. ويثبت AltStore متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية بالكامل عبر جهاز آيفون.

كما يسمح برنامج تطبيقات المؤسسات الخاص بشركة آبل للشركات بتحميل التطبيقات المخصصة. وغالبًا ما يستخدم المطورون TestFlight لتوزيع التطبيقات التي لم تتم الموافقة عليها بالكامل ضمن متجر آب ستور.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يمكن التخفيف من مخاوف آبل عن طريق وضع الاختيار في أيدي المستخدمين، مما يسمح لهم بالاختيار من إعدادات أجهزتهم وتحديد المكان الذي يفضلون تثبيت التطبيقات منه.

وتقدم جوجل خيار مماثل عبر أندرويد، الذي يجب على المستخدم تشغيله يدويًا لتنزيل التطبيقات من مصادر الجهات الخارجية.