آبل تخطط لجهاز MacBook Air بقياس 15 إنشًا

ظهرت معلومات على نطاق واسع حول إعادة تصميم جهاز MacBook Air القادم من شركة آبل، ولكن المعلومات الجديدة تشير إلى أنه قد يأتي في حجمين.

وأصدرت سلسلة التوريد DSCC تقريرها الفصلي المتعمق. ويتضمن بعض المعلومات حول ما يمكن توقعه من آبل خلال السنوات القادمة.

وبالرغم من أن التقرير متاح لأعضاء صناعة الشاشات فقط. ولكن محلل DSCC، روس يونغ، شارك بعضًا من معلومات آبل.

ووفقًا للتقرير، تعمل الشركة على إصدار 15 إنشًا من الحاسب المحمول لتوفيره جنبًا إلى جنب مع نموذج 13 إنشًا، الذي قد يحصل في حد ذاته على شاشة أكبر قليلاً أيضًا. ولكن لا يزال بين 13 و 14 إنشًا.

كما تقول DSCC أيضًا إن الشركة تخطط لشاشة أكبر قليلاً لجهاز آيباد للمبتدئين. ويتميز جهاز آيباد الحالي للمبتدئين بشاشة بقياس 10.2 إنشات. ولكن تقليل حجم الإطار يمكن أن يجعل حجم الشاشة يصل إلى 10.9 إنشات مثل iPad Air.

آبل تطور حاسب محمول جديد قادم في 2023

تحدث محلل TF International Securities، مينغ تشي كو، عن رأيه بشأن التقرير قائلاً إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم بالربع الرابع من عام 2023.

ويقول كو أيضًا إن الحاسب المحمول مصمم لاستخدام نفس محول 30 واط مثل MacBook Air. ويجعله ذلك أقل بكثير من أحدث أجهزة MacBook Pro من حيث استهلاك الطاقة.

كما يشير كو إلى أن هذا الحاسب المحمول الجديد قد لا يطلق عليه اسم MacBook Air، وهي مسألة تتعلق بالعلامة التجارية أكثر من أي شيء آخر.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت مبكر من العام الماضي أن الشركة قد فكرت في صنع جهاز MacBook Air بقياس 15 إنشًا جنبًا إلى جنب مع إعادة تصميم 13 إنشًا، ولكنها قررت عدم إنتاجه.

ولم تقدم آبل أجهزة حاسب محمولة للمبتدئين بأحجام شاشة أكبر لفترة طويلة. وكان آخر حاسب محمول غير احترافي من آبل بحجم شاشة يزيد عن 13 إنشًا iBook G4 و PowerBook G4، التي توقفت في عام 2006 مع الانتقال إلى معالجات إنتل.

ويمكن أن يكون جهاز MacBook Air المزود بشاشة أكبر خيارًا شائعًا بين المستخدمين الذين يريدون مساحة شاشة إضافية. ولكن لا يحتاجون إلى أداء MacBook Pro بقياس 16 إنشًا.

وفي حال أردات الشركة تغيير شكل MacBook Air، فإن الوقت الآن مناسب. وذلك تبعًا إلى الانتقال من معالجات إنتل إلى معالجات Apple Silicon. ويسمح ذلك للشركة بإعادة تصميم وتحسين المنتجات بشكل كبير مثل iMac و MacBook Pro.