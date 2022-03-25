القبض على مراهقين فيما يتعلق بمجموعة $Lapsus

اتهم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا من أكسفورد بأنه أحد قادة عصابة الجريمة الإلكترونية $Lapsus. وتم تسمية المراهق، الذي يزعم أنه جمع ثروة قدرها 14 مليون دولار من القرصنة، من قبل قراصنة وباحثين منافسين.

وألقت شرطة مدينة لندن القبض على سبعة مراهقين بسبب صلاتهم المشبوهة مع مجموعة القرصنة، وفقًا لتقارير بي بي سي نيوز.

وقال المحقق مايكل أوسوليفان من شرطة مدينة لندن: تجري شرطة مدينة لندن تحقيقًا مع شركائها بشأن أعضاء مجموعة قرصنة. وتم اعتقال سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عامًا على صلة بهذا التحقيق وتم إطلاق سراحهم جميعًا ولكنهم قيد التحقيق. تحقيقاتنا لا تزال جارية.

وتحملت $Lapsus المسؤولية عن بعض الانتهاكات الأمنية الكبرى في شركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا ومايكروسوفت وسامسونج و Ubisoft و Okta.

وظهرت تقارير حديثة تشير إلى أن مراهقًا مصابًا بالتوحد مقيمًا في أكسفورد هو العقل المدبر للمجموعة. ولم تذكر شرطة مدينة لندن ما إذا كان هذا الشاب من بين المعتقلين.

وذكر خبير الأمن السيبراني بريان كريبس في مقال موسع حول المجموعة أن عضوًا واحدًا على الأقل من $Lapsus متورط أيضًا في اختراق بيانات في EA.

وأكدت Vice تورط المجموعة في هذا الخرق، مشيرة إلى أنه كان رمزًا لعمليات الاختراق اللاحقة والواسعة النطاق لمجموعة $Lapsus.

وازدادت شهرة المجموعة في الأشهر الأخيرة بعد استهداف العديد من شركات تكنولوجيا ونشر كميات كبيرة من البيانات عبر قناة تيليجرام.

ولا يعرف سوى القليل عن أصول المجموعة. وتكهن بعض الباحثين بأن مقر المجموعة يقع في أمريكا الجنوبية. وذلك نظرًا لأن النشاط الأولي لها كان موجهًا نحو العديد من المنظمات في البرازيل.

اكتسبت $Lapsus سمعة سيئة في فترة زمنية قصيرة

تم الكشف عن هوية العقل المدبر المشتبه به بعد خلاف واضح مع شركاء الأعمال. وكشف المتسللون عن اسمه وعنوانه وصور وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نشروا أيضًا سيرة ذاتية عن حياته المهنية في القرصنة. وقالوا: تراكمت ثروته الصافية إلى أكثر من 300 بيتكوين بعد بضع سنوات، وهو تابع الآن لمجموعة wannabe المعروفة باسم $Lapsus.

ووفقًا لتقرير كريبس، اشترى قائد المجموعة Doxbin، وهو موقع يمكن للأشخاص من خلاله مشاركة معلومات شخصية عن الآخرين أو العثور عليها، في العام الماضي.

ويبدو أنه تخلى عن الملكية في شهر يناير. ولكن سرب مجموعة بيانات Doxbin بأكملها إلى تيليجرام. وانتقم مجتمع Doxbin من خلال التشهير به.

واكتسبت مجموعة الابتزاز الإلكتروني $Lapsus سمعة سيئة في فترة زمنية قصيرة بفضل أهدافها البارزة وتواجدها النشط عبر تيليجرام.

وتحدثت بي بي سي نيوز مع والد المراهق، الذي لم يكن على علم بتورط ابنه مع المجموعة. وقال: لم أسمع بأي من هذا حتى وقت قريب. لم يتحدث أبدًا عن أي قرصنة، لكنه جيد جدًا في استخدام الحاسب ويقضي الكثير من الوقت على الحاسب. واعتقدت أنه كان يلعب. نحاول منعه من استخدام الحاسب.