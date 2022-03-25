الاتحاد الأوروبي يريد ردع عمالقة التكنولوجيا

قد يتطلب قانون الأسواق الرقمية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي من مطوري تطبيقات المراسلة جعل تطبيقاتهم تعمل معًا إذا تمت الموافقة عليه.

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن المشرعين وافقوا على أن الشركات التي تقف وراء واتساب أو ماسنجر أو iMessage يجب أن تجعل تطبيقاتها قابلة للتشغيل البيني مع منصات المراسلة الأصغر بناءً على طلب المطورين.

وقال البيان: وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على أن أكبر خدمات المراسلة (مثل واتساب أو ماسنجر أو iMessage) يجب أن تنفتح وتتفاعل مع منصات المراسلة الأصغر، إذا طلبوا ذلك. يتمكن مستخدمو المنصات الصغيرة أو الكبيرة بعد ذلك من تبادل الرسائل أو إرسال الملفات أو إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيقات المراسلة، مما يمنحهم مزيدًا من الخيارات. فيما يتعلق بالتزام التشغيل البيني للشبكات الاجتماعية، اتفق المشرعون المشاركون على أن أحكام التشغيل البيني يتم تقييمها في المستقبل.

وبالرغم من عدم إقرار القانون بعد، فإن اللغة التي يشير إليها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تجبر شركات مثل آبل وميتا على فتح الأنظمة التي كانت تسيطر عليها بالكامل في السابق.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يريد إجبار آبل على السماح لتطبيقات المراسلة الأخرى بالتعامل مع iMessage، مما يعني أنه يمكنك إجراء محادثة بين مستخدم iMessage عبر آيفون ومستخدم تيليجرام عبر حاسب يعمل بنظام ويندوز.

وليس من الواضح ما إذا كان يجب أن تعمل التطبيقات الكبيرة معًا. ولكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه يحاول التخلص من العوائق، دون المبالغة في تنظيم الشركات الصغيرة.

وقد يبدو إنشاء هذا النوع من التشغيل البيني معقدًا من وجهة نظر تكنولوجية. ولكن الاتحاد الأوروبي لم يمنح الشركات الكثير من الوقت للقيام بذلك.

مفاوضو الاتحاد الأوروبي يتفقون على قواعد جديدة

تدخل القواعد حيز التنفيذ بعد أكثر من ستة أشهر بقليل من اعتماد القانون من قبل برلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي.

ويظهر التاريخ أن الشركات تبقي أنظمة المراسلة مغلقة لأنها تستطيع ذلك، وليس لأنه من المستحيل جعلها تعمل معًا.

ودمجت ميتا بعض أنظمتها للمراسلة معًا. بينما قدمت آبل إصدارًا أكثر انفتاحًا من iMessage لشركات الاتصالات منذ سنوات عديدة.

ووفقًا لدول الاتحاد في بيانها الصحفي، يمكنها فرض غرامة تصل إلى 10 في المئة بشأن الإيرادات السنوية العالمية. وتصبح النسبة 20 في المئة للانتهاكات المتكررة. كما أن اللجنة قادرة على منع الشركة من إجراء عمليات استحواذ إذا اعتبرت أنها تخرق القواعد بشكل منهجي.

وقال المتحدث باسم شركة آبل: توجد بعض أحكام قانون الأسواق الرقمية ثغرات غير ضرورية في الخصوصية والأمان لمستخدمينا. بينما تمنعنا بعض الأحكام من فرض رسوم على الملكية الفكرية التي نستثمر فيها الكثير. نحن نؤمن بشدة بالمنافسة وخلق أسواق تنافسية مزدهرة في جميع أنحاء العالم. ونواصل العمل مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء أوروبا على أمل التخفيف من نقاط الضعف هذه.