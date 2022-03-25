استوديو PUBG يطور ألعاب قائمة على البلوك تشين و NFT

أعلن Krafton، الاستوديو المسؤول عن تطوير PUBG، عن توقيع اتفاقية عمل مع شركة البلوك تشين Solana Labs.

وتشهد الصفقة تعاون الشركتين في تطوير وتشغيل وتصميم وتسويق الألعاب والخدمات المستندة إلى البلوك تشين و NFT.

وتطور Solana Labs البلوك تشين اللامركزي Solana، أحد منافسي Ethereum المصمم لتقديم معاملات سريعة بتكلفة منخفضة وإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام للعالم.

وتأتي الشراكة بعد أكثر من شهر بقليل من إعلان Krafton عن نيته في الدخول إلى عالم ألعاب بلوك تشين. وقال إنه يعمل مع Naver Z لبناء مشروع جديد للويب 3.0 والرمز غير القابل للاستبدال NFT يهدف إلى بناء منصة ميتافيرس NFT.

وتشير صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن سعر سهم Krafton تراجع بشكل حاد هذا العام في مواجهة المنافسة الشديدة من المنافسين الصينيين، الذين يتدفقون على سوقها المحلية في كوريا الجنوبية بعد حملة من الجهات التنظيمية في بكين.

ورداً على ذلك، يقال إن المطورين الكوريين يتسابقون لتطوير ألعاب “اللعب للكسب” التي تدمج تقنية البلوك تشين لدعم الإيرادات.

وتأتي صفقات Krafton حيث اضطر بعض المطورين الغربيين إلى إبعاد أنفسهم علنًا عن منتجات ألعاب البلوك تشين بعد رد الفعل العنيف من المعجبين والمطورين على حد سواء.

وتراجع GSC Game World، مطور لعبة S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl، عن خططه لإضافة NFT إلى اللعبة القادمة. بينما تخلت Team17 عن مشروع NFT بعد أن أعرب ثلاثة على الأقل من شركائها في التطوير عن معارضتهم لخططها.

استوديو PUBG يعمل مع Solana Labs لاستخدام التكنولوجيا

لم يعلن الاستوديو الكوري الجنوبي عن ألعابه التي قد تشهد إضافة وظائف البلوك تشين أو ما إذا كان يتم دمجها في سلسلة PUBG الرائدة.

وشهدت نسخة الحاسب الشخصي من اللعبة زيادة في الشعبية في وقت سابق من هذا العام بعد طرحها مجانًا. بينما تم تنزيل PUBG Mobile أكثر من مليار مرة. وتم إصدار لعبة PUBG المجانية الثانية عبر الهاتف المحمول، PUBG: New State، في العام الماضي.

وقال رئيس قسم ميتافيرس NFT في Krafton: يجد Krafton باستمرار طرقًا للعمل عن كثب مع شركات البلوك تشين مثل Solana Labs بينما نعمل على إنشاء نظام Web 3.0. تمثل Solana أفضل ما في نظام Web 3.0 البيئي وتقنياته. يكتسب Krafton من خلال هذا التعاون البصيرة اللازمة لتسريع استثماره وتقديم التجارب المستندة إلى البلوك تشين.