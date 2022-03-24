وفاة مبتكر تنسيق الصور المتحركة GIF

توفي ستيفن ويلهايت، عالم الحاسب الأمريكي وأحد كبار مهندسي America Online وأحد المخترعين الرئيسيين لتنسيق GIF، في الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا عن عمر يناهز 74 عامًا.

وعمل ويلهايت على تنسيق تبادل الرسومات GIF بينما كان يعمل في CompuServe في الثمانينيات. وأنشأ التنسيق في عام 1987 لضغط الصور لجعلها متاحة لسرعات المودم.

وكان ويلهايت قائد الهندسة في فريق في CompuServe – أول مزود خدمة تجاري كبير عبر الإنترنت – الذي قام بتكييف تنسيق GIF من خوارزمية LZW السابقة المملوكة لشركة Unisys.

وتقاعد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقضى وقته في السفر والتخييم وبناء نماذج القطارات في قبو منزله.

وبالرغم من أن ملفات GIF مرادفة للصور المتحركة الهزلية عبر الإنترنت في الوقت الحالي، ولكن لم يكن هذا هو السبب وراء إنشاء ويلهايت للتنسيق.

وقدمتها CompuServe في أواخر الثمانينيات كطريقة لتوزيع الرسومات العالية الجودة والعالية الدقة بالألوان في وقت كانت فيه سرعات الإنترنت بطيئة جدًا مقارنة بما هي عليه اليوم.

وقالت زوجته: اخترع GIF بمفرده في المنزل وجلبها إلى العمل بعد أن أتقنها. كان يكتشف كل شيء على انفراد ومن ثم يذهب إلى المدينة لبرمجته عبر الحاسب.

وأصبح التنسيق ظاهرة عبر الإنترنت. وبينما كانت هناك نقاشات طويلة الأمد حول النطق الصحيح لتنسيق الصورة، كان ويلهايت واضحًا جدًا حول كيفية لفظها.

وقال لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2013: يقبل قاموس أوكسفورد الإنجليزي كلا النطقين. لكنه خطأ. إنها “ج” ناعمة، تنطق “جيف”.

وفاة مبتكر تنسيق GIF

كرر هذا الموقف أثناء قبوله جائزة ويبي للإنجاز مدى الحياة عن اختراع GIF ومساهمته في ثقافة الإنترنت في وقت لاحق من ذلك الشهر، باستخدام الرسوم المتحركة لإلقاء خطاب القبول.

ويمكنك مشاهدة المقطع الكامل له وهو يتسلم الجائزة. وقالت زوجته: كرّموا أخيرًا هذا الإنجاز الذي حققه بعد 25 عامًا، مضيفة أن إنشاء GIF كان أكثر ما كان يفتخر به.

وذكرت عدة رسائل من زملائه السابقين عبر صفحة النعي أن ستيفن قدم أيضًا مساهمات مهمة أخرى خلال فترة عمله في CompuServe، ووصفته بأنه العامل المجتهد الذي كان له تأثير كبير في نجاح الشركة.

وكان يحب العمل على مجموعة قطاراته النموذجية أثناء تواجده في المنزل. كما كان دائمًا يقوم بالتصميمات والأعمال الكهربائية للتخطيط.

وفي مقابلة مع صحيفة التايمز، قال ويلهايت إن أحد ملفات GIF المفضلة لديه هو الطفل الراقص. الذي انتشر بسرعة قبل استخدام مصطلح الصور الهزلية عبر الإنترنت على نطاق واسع.

وتم إعلان GIF في عام 2012 كأفضل كلمة لهذا العام من قبل قاموس أوكسفورد الأمريكي. وذلك بفضل انتعاش شعبيتها بين المدونين، وخاصة عبر Tumblr والمواقع الأخرى.

وابتكر ويلهايت تنسيق الصورة الذي جعل تنزيل الصور الملونة عبر الاتصال الهاتفي أمرًا محتملًا. وأصبح التنسيق الطريقة الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي. كما تم استخدام التنسيق كطريقة ملائمة لعرض الرسوم البيانية والرسومات والرسوم المتحركة البسيطة.