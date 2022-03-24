جوجل تسمح للمطورين باستخدام أنظمتهم للفوترة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق برنامج تجريبي مصمم لاستكشاف ما تسميه اختيار فوترة المستخدم. ويسمح البرنامج لعدد صغير من المطورين المشاركين بتقديم خيار فوترة إضافي لجهة خارجية بجوار نظام الفوترة الخاص بمتجر جوجل بلاي في تطبيقاتهم.

وتقدم الشركة نظامًا مشابهًا في كوريا الجنوبية بعد وصول تشريعات جديدة تتطلب ذلك. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تختبر فيها النظام في العديد من الأسواق العالمية.

وقالت منصة سبوتيفاي إن البرنامج التجريبي يتم طرحه في جميع الأسواق التي يتوفر فيها خيار Spotify Premium، الموجود في 184 سوقًا إجماليًا في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، حذرت عملاقة البحث من أن الإصدار التجريبي يبدأ بأسواق محددة مع البناء على التجربة بمرور الوقت. ولم يتم تحديد المناطق الأولى بعد.

وبصفتها الشريك التجريبي الأول، تقدم سبوتيفاي كلاً من نظام الفوترة الخاص بها جنبًا إلى جنب مع نظام جوجل بلاي عند بدء تشغيل الإصدار التجريبي.

ولم تذكر جوجل المطورين الآخرين الذين يشاركون في الاختبارات المستقبلية. ولكن أشارت إلى أن سبوتيفاي هي الشريك الأول الطبيعي نظرًا لمدى وصولها كواحدة من أكبر مطوري الاشتراك في العالم.

وكانت سبوتيفاي واحدة من أكبر المطورين الذين دفعوا لإجراء تغييرات تنظيمية على أنظمة الفوترة الحالية لمتاجر التطبيقات، بعد أن شهد أمام الكونغرس بشأن هذه المسألة وانضمت إلى مجموعات الضغط ودعمت تشريعات متاجر التطبيقات.

وتفرض متاجر التطبيقات عمولات تتراوح من 15 و 30 في المئة، بشكل عام ، للتطبيقات التي تقدم اشتراكات وعمليات الشراء داخل التطبيق.

جوجل تجرب النموذج الجديد

رفضت سبوتيفاي تحديد نوع العمولة التي تدفعها لشركة جوجل كجزء من هذا الاختبار التجريبي، مشيرة إلى أن الاتفاقية كانت سرية. ولكن متحدثًا باسم الشركة أشار إلى أن الشروط التجارية تفي بمعايير الإنصاف في سبوتيفاي.

كما رفضت جوجل تقديم تفاصيل عن هيكل العمولة المعنية. ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن الفوترة، كما هو الحال في كوريا الجنوبية، تظل تشتمل على رسوم خدمة بغض النظر عن نظام الفوترة الذي يختاره المستخدم.

ولن يكون النظام الجديد متاح على الفور اعتبارًا من هذا الإعلان. وبدلاً من ذلك، يستغرق الأمر من فرق المنتجات والهندسة في جوجل وقتًا لبناء التجربة الجديدة خلال الأشهر القادمة.

وبمجرد ظهوره، يرى المستخدمون خياري الفوترة معروضين جنبًا إلى جنب مباشرة في تطبيق سبوتيفاي. وإذا اختاروا طريقة دفع سبوتيفاي، فإنهم يدفعون باستخدام نظام الفوترة وواجهة المستخدم الخاصة بمنصة سبوتيفاي. بينما إذا اختاروا فواتير جوجل بلاي، فإنهم ينتقلون إلى تجربة فواتير جوجل بلاي بدلاً من ذلك.

وتظل سبوتيفاي أيضًا مسؤولة بشكل أساسي عن اتصالات العملاء فيما يتعلق باشتراكهم في سبوتيفاي. ولكن المستخدمين الذين اختاروا الدفع عبر فواتير جوجل بلاي يتمكنون من رؤية اشتراكهم في سبوتيفاي داخل مركز الاشتراك في متجر جوجل بلاي، كالمعتاد.

وتقول سبوتيفاي إنها تتوقع إطلاق النظام التجريبي في وقت لاحق من هذا العام. وأضافت جوجل أن الإصدار التجريبي لا يزال في بدايته وأن الشركة تعمل من خلال تفاصيل مختلفة حول كيفية عمله وكيف يظهر.

وبالرغم من أنها لم تكشف عن الشركاء، فإن عملاقة البحث تهدف إلى معرفة كيفية حل تحديات تقديم خيارات الفوترة عبر البلدان والمطورين.

ويمثل ذلك إشارة إلى أن بعض مختبري النظام يمكن أن يكونوا شركات أصغر. وقالت إنها تجرب البرنامج في عدد قليل من البلدان مع عدد محدود من المطورين في البداية. كما تشارك المزيد من المعلومات في الأشهر المقبلة.