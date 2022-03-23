Yuga Labs جمعت 450 مليون دولار لبناء ميتافيرس NFT

أعلنت شركة Yuga Labs، المالكة لثلاث من أكبر العلامات التجارية لـ NFT في السوق، أنها جمعت تمويلًا بقيمة 450 مليون دولار بتقييم قدره 4 مليارات دولار.

وكانت شركة ألعاب ميتافيرس Animoca وشركتها الفرعية The Sandbox ومنصة العملات المشفرة FTX من بين المستثمرين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة.

ووصلت مبيعات NFTs إلى 25 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ 94.9 مليون دولار في العام السابق.

ويخطط الفريق وراء Bored Ape Yacht Club لاستخدام الأموال لبناء إمبراطورية إعلامية حول NFTs، بدءًا من الألعاب ومشروع ميتافيرس الخاص به.

ويصف الفريق مشروع ميتافيرس الخاص به، المسمى Otherside، باعتباره MMORPG يهدف إلى ربط عالم NFT الأوسع.

ويأمل الفريق في إنشاء عالم قابل للتشغيل البيني يكون قابلًا للعب ولامركزي، كما يقول ويلي أرونو، أحد مؤسسي Bored Ape Yacht Club الذي يطلق عليه الاسم المستعار Gordon Goner.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من قيام Yuga Labs بخطوة كبيرة لتوحيد مجال NFT، والاستحواذ على CryptoPunks و Meebits من Larva Labs.

ووضعت عملية الاستحواذ ثلاث مجموعات من أكثر مجموعات NFT ربحًا تحت سقف واحد. كما أعطت مجموعة Yuga Labs قائمة أكبر من الملكية الفكرية للاستفادة منها عند صياغة لعبتها وخطط ميتافيرس.

وأطلقت الشركة في الأسبوع الماضي أيضًا العملة المشفرة ApeCoin. ويتم التحكم فيها بشكل مستقل واستخدامها كعملة أساسية في مشاريع Yuga Labs.

وتدخل Yuga Labs في شراكة مع عدد قليل من استوديوهات الألعاب المختلفة لإضفاء الحيوية على Otherside، كما تقول الرئيسة التنفيذية نيكول مونيز.

ولن تقتصر اللعبة على حاملي Bored Ape، وتخطط الشركة لإنشاء أدوات تطوير تسمح لـ NFT من مشاريع أخرى بالعمل داخل عالمهم.

يقدّر التمويل Yuga Labs بـ 4 مليارات دولار

يزداد الحديث عن مشاريع ميتافيرس في الوقت الحالي. ولكن Yuga Labs تعتقد أن الشركات الأخرى لديها أفكار خطأ حول ميتافيرس، مما يمنح الشركة الناشئة فرصة للتميز.

ورفضت Yuga Labs تقديم جدول زمني لإصدار Otherside. ومن المقرر أيضًا في وقت لاحق من هذا العام طرح لعبة من فئة اللعب للكسب.

وكانت جولة التمويل بقيادة شركة أندريسن هورويتز، وهي واحدة من أكبر جولات تمويل شركات NFT حتى الآن.

وتستثمر أندريسن هورويتز بكثافة في مجال Web3. وقد مولت في السابق OpenSea و Dapper Labs و Coinbase. كما انضمت إلى جولة تمويل استوديو الألعاب Animoca وشركات التشفير Coinbase و MoonPay، من بين آخرين.

وينضم كريس ليونز، الشريك العام في أندريسن هورويتز، إلى مجلس إدارة الشركة الناشئة. وقالت أندريسن هورويتز: تمثل Yuga Labs، جنبًا إلى جنب مع شركات Web3 الناشئة الأخرى، ثقلًا موازنًا مهمًا لشركات مثل ميتا.

ومن المثير للاهتمام أن مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة أندريسن هورويتز، عضو في مجلس إدارة ميتا ومستثمر مبكر في فيسبوك.

وحققت الشركة 137 مليون دولار العام الماضي. وجاء ذلك من خلال أخذ نسبة من المعاملات المرتبطة بعلاماتها التجارية NFT، بهامش ربح 95 في المئة.

وتضم مجموعات NFT الخاصة بها نحو 40 ألف مستخدم على الأكثر. وأصدرت الشركة لعبة واحدة لفترة محدودة من الوقت.