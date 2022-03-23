Mac Studio قابل للترقية لكن آبل تمنع ذلك

يحتوي Mac Studio الجديد من شركة آبل على وحدة تخزين SSD قابلة للإزالة. ولكن يوضح مقطع فيديو أنه من الصعب ترقية الجهاز، وذلك ليس بسبب قيود الأجهزة، ولكن لأن الشركة تحظر الأقراص البديلة على مستوى البرامج.

وتقول الشركة إن Mac Studio يتميز بمساحة تخزين لا يمكن الوصول إليها من قبل المستخدم. ولكن من المحتمل جدًا أن يقدم مقدمو الخدمة المعتمدون ترقيات في المستقبل.

وعلى عكس جميع أجهزة الحاسب الأخرى العاملة بمعالجات M1، فإن تخزين Mac Studio ليس ملحومًا باللوحة الرئيسية.

ويعد الوصول إلى SSD عملاً صعبًا، حيث يتضمن إزالة الحلقة المطاطية الموجودة أسفل الجهاز، وفك اللوحة، وسحب مصدر الطاقة غير المحمي.

ولكن كما اتضح، فإن فتحات أجهزة SSD القابلة للتوسيع غير مفيدة. ويبدو أن الشركة تحظر أي مساحة تخزين إضافية أو مبادلة على مستوى البرنامج، حتى إذا كان بإمكانك تفكيك Mac Studio للوصول إليها.

ويعني ذلك أنك مضطر لشراء SSD من آبل للحصول على مساحة تخزين إضافية، حتى إذا كنت على استعداد لتفكيك جهاز الحاسب بالكامل للقيام بذلك.

ويتماشى ذلك مع أسلوب الشركة. وكما تلاحظ آبل في صفحة منتج Mac Studio: لا يمكن للمستخدم الوصول إلى مساحة تخزين Mac Studio. إذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى المزيد من سعة التخزين في المستقبل، ضع في اعتبارك التهيئة إلى سعة أعلى.

آبل اختارت تقييد Mac Studio

تكمن المشكلة في طريقة تعامل الشركة مع المستخدمين. وتبعًا إلى أن جهاز Mac Studio يحتوي على أقراص قابلة للإزالة، فإن الشركة غير مضطرة إلى إخفائها خلف صفائح مطاطية ومصدر طاقة يحتمل أن يكون خطيراً أو قفلها على مستوى البرنامج.

ولكن آبل جعلت ترقية وحدة التخزين الداخلية لجهاز Mac Studio أمرًا مستحيلًا. وسواء كانت تأمل في منع المستخدمين من العبث بالأجهزة بحثًا عن ترقيات SSD أرخص أو لأنها تريد دفع العملاء إلى خياراتها الأعلى سعراً، فإن كلا الخيارين غير مقبولين.

ومن الواضح أن الشركة قد اتخذت هذا النهج عن قصد. إذ إن Mac Studio ليس حاسب محمول أو جهاز لوحي، بل إنه حاسب مكتبي. ومن المفترض أنه كان من الممكن أن يوفر مساحة تخزين قابلة للتوسيع على حساب هيكل أكبر قليلاً.

كما لا تستطيع آبل تقديم الحجة التي تمتلكها لأشياء مثل الذاكرة الموحدة. التي تقدم فوائد ملموسة من خلال عدم تقديم مكون قابل للاستبدال بواسطة المستخدم. ولكن هذه أقراص قابلة للإزالة.