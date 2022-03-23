Insta360 تضيف تثبيت الفيديو المدمج إلى One RS

أعلنت شركة Insta360 عن One RS، خليفة كاميرا 360 درجة المسماة One R التي تم إصدارها في العام الماضي.

وتتميز One RS بمعالج تمت ترقيته لدعم استقرار FlowState المدمج في الكاميرا، الذي كان يتم التعامل معه بواسطة التطبيق.

وتأتي الكاميرا مع الوحدة الأساسية كما تسميها Insta360 ونظام التثبيت الذي حصل على بعض التعديلات لجعل تجربة التصوير باستخدام عدسة 360 درجة أفضل.

كما تم تحسين شاشة اللمس الأساسية، بحيث ترى الآن علامة للقائمة السريعة وأخرى للتكبير الفوري التي تتيح لك التكبير حتى 2.7 مرة أثناء التسجيل.

وتشمل المزايا الأخرى الأقل وضوحًا اتصال الشبكة اللاسلكية المحسّن لنقل الملفات بشكل أسرع والمعاينة المباشرة الأكثر استقرارًا، بالإضافة إلى ميكروفون إضافي لالتقاط صوت أكثر وضوحًا وبطارية أكبر بنسبة 21 في المئة.

وتم إعادة تصميم دعامة التثبيت المستخدمة لإرفاق RS بملحقات أخرى – وهي تفتح الآن من الجانب، مما يجعلها أسهل بكثير في الاستخدام.

كما تتضمن أيضًا قطعة بلاستيكية وإسفنجية جديدة في المقدمة من شأنها أن تساعد في تحسين الصوت من خلال حماية الميكروفونات من التقاط ضوضاء الرياح.

ويتمثل أكبر تغيير تجلبه Insta360 مع One RS هو عدسة Boost الجديدة بدقة 4K، وهي جزء عدسة الكاميرا العادية في نظام الكاميرا.

وهناك مستشعر صور بقياس 1/2 إنش وبدقة 48 ميجابكسل. وهو أسرع من السابق مع فتحة f/2.4 وحد ISO أقصى يصل إلى 6400.

ويوفر وضعان جديدان وظائف Active HDR والشاشة العريضة 6K. وتوضح Insta360 أن وضع Active HDR يسمح لك بالتقاط الظل وإبراز التفاصيل حتى في الفيديو الرياضي السريع الحركة.

كما يستفيد وضع الشاشة العريضة 6K بشكل كامل من المستشعر لإنتاج فيديو بنسبة عرض سينمائية تبلغ 2.35:1.

ويمكن لهذا المستشعر التقاط لقطات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أو التقاط مقاطع فيديو بوضع الشاشة العريضة 6K بدقة 6016×2560 بكسل بمعدل 25/24 إطارًا في الثانية. أو مقاطع بدقة 1080 بكسل بمعدل يصل إلى 200 إطارًا في الثانية.

Insta360 تعلن عن أحدث كاميرات الحركة

يمكنك الحصول على مجموعة One RS 4K Edition مقابل 300 دولار. وإذا كنت تمتلك One R، فإن عدسة Boost الجديدة بدقة 4K متوافقة مع الإصدارات السابقة، وتنتظر تحديث البرامج الثابتة.

كما أن قاعدة البطارية الجديدة متوافقة أيضًا مع الإصدارات السابقة، وذلك بالرغم من أنها لا تتناسب مع شريحة التثبيت القديمة.

ويمكنك الحصول أيضًا على مجموعة Twin Edition التي تضيف عدسة 5.7K 360 بسعر 550 دولار. ويمكنك التقاط مقاطع الفيديو والصور الكروية وتصدير المحتوى الثنائي الأبعاد باستخدام عصا السيلفي التي أصبحت غير مرئية.

وإذا كنت تريد الكاميرا ذات الزاوية العريضة ولا تحتاج إلى عدسة 360، فهناك خيار ثالث. إذ يمكنك أخذ One RS مع عدسة Leica القديمة بقياس 1 إنش 5.3K بسعر 550 دولار.

وهناك شريحة تثبيت جديدة تسمح بتبديل العدسة بشكل أسرع وتبديد أفضل للحرارة ومقاومة أفضل لرياح الميكروفون.

وتحتاج إلى شريحة التثبيت للتأكد من أن الكاميرا بأكملها مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار. أو يمكنك الحصول على حافظة الغوص.