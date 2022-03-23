مازيراتي تدخل مجال السيارات الكهربائية الفاخرة

كشفت شركة السيارات الإيطالية الفاخرة مازيراتي عن Grecale، وهي سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الجديدة تمامًا التي تتوفر بمجموعة من المحركات، بما في ذلك نسخة كهربائية بالكامل في عام 2023.

وتمثل Grecale رأس الحربة في خطة مازيراتي لتصبح علامة تجارية للسيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.

وأعلنت مازيراتي في الأسبوع الماضي عن خطط لإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية التي تحمل الاسم التجاري Folgore، وهي كلمة إيطالية تعني البرق.

وتعد Grecale، وهي سيارة دفع رباعي كروس أوفر تقع أسفل سيارة Levante المتوسطة الحجم، واحدة من أولى المركبات التي تتميز بهذا الاسم التجاري.

وتحافظ الشركة على معظم المواصفات ذات الصلة بالمركبات الكهربائية طي الكتمان، بما في ذلك المدى وحجم البطارية ووقت الشحن.

وتأتي Grecale الكهربائية بمعمارية بقوة 400 فولط، وهي مشابهة لتلك المستخدمة في معظم المركبات الكهربائية عبر الطريق اليوم.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة مازيراتي في الأسبوع الماضي إن نموذج Folgore يعتمد على منصة السيارات الكهربائية الخاصة به ولن تستخدم بالضرورة منصات المركبات الكهربائية الخاصة بشركة Stellantis الأم.

وتستخدم Grecale الكهربائية نسخة معدلة من منصة Giorgio التي تستخدمها أيضًا Alfa Romeo Stelvio.

ويتميز الشبك الأمامي بشعار Maserati Trident، بينما يظهر اسم العلامة التجارية Folgore في الجناح الأمامي من جانب السائق. وتستوحى المصابيح الخلفية من Giugiaro 3200 GT وتتناسب مع الخطوط شبه المنحرفة.

ويتم تشغيل نظام المعلومات والترفيه بواسطة نظام الوسائط المتعددة الذكي من مازيراتي. ويشتمل نظام الصوت Sonus ثلاثي الأبعاد على 14 مكبر صوت أو 21 مكبر صوت.

مازيراتي تعلن عن Grecale

بالإضافة إلى الإصدار الكهربائي، تنتج مازيراتي نسختين BAHV من Grecale و GT و Moderna، بالإضافة إلى نموذج Trofeo. ويعتمد محرك Trofeo V6 الذي يعمل بالوقود على محرك Nettuno الذي تستخدمه سيارة مازيراتي الرياضية MC20.

ويبدأ نموذج GT من 63500 دولار. بينما يبدأ إصدار Modena Limited Edition (المتاح عن طريق الحجز عبر الإنترنت لفترة قصيرة) بسعر 77400 دولار.

وتأتي الإصدارات الكهربائية من GranTurismo و GranCabriolet قبل Grecale. ويتم ملء بقية مجموعة Folgore في الأشهر المقبلة، بما في ذلك MC20 Spyder، وسيارة Quattroporte الرياضية الجديدة بأربعة أبواب، ونسخة كهربائية من سيارة الدفع الرباعي Levante.

وعندما تصل إلى الوكلاء، تتنافس Grecale مع سيارات كهربائية فاخرة أخرى، بما في ذلك Porsche Taycan و BMW iX و Mercedes EQE و Audi E-tron.