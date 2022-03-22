سوني تستثمر بشكل كبير في الألعاب الجماعية

أعلنت شركة سوني أنها دخلت في اتفاقية للاستحواذ على استوديوهات Haven ومقرها مونتريال، التي أسستها وتقودها مصممة الألعاب المخضرمة جايد ريموند.

واشتهرت ريموند بالمساعدة في إنشاء Assassin’s Creed و Watch Dogs، وبناء Ubisoft Toronto واستوديوهات EA Motive.

وأعلن كل من استوديوهات Haven والشركة اليابانية في الأصل عن شراكة منذ أكثر من عام بقليل. ولكن الشركة تعمل الآن على جلب استوديوهات Haven إلى جانبها كواحد من استوديوهات PlayStation. ولم يتم الكشف عن سعر الصفقة.

وقالت ريموند في تدوينة: اللعبة الأولى من استوديوهات Haven هي لعبة AAA جماعية جديدة مع رؤية لبناء عالم منهجي ومتطور يركز على الحرية والإثارة والمرح الذي يبقي اللاعبين مستمتعين ومشاركين لسنوات، بالرغم من أنه من غير الواضح متى يمكن لعبها.

وبناءً على البيان الصحفي، يبدو أن اللعبة يمكن أن تكون حصرية عبر منصة بلاي ستيشن 5. وقال جيم رايان، رئيس بلاي ستيشن، إن اللعبة تعرض قوة بلاي ستيشن 5.

بينما قالت ريموند إننا نعتزم تبني القدرات المذهلة لمنصة بلاي ستيشن 5 بشكل كامل لإنشاء عوالم جديدة تلهم اللاعبين وتسمح لهم بالاتصال بطرق جديدة. ويعني الاستحواذ أيضًا أن شركة سوني تمتلك أول استوديو بلاي ستيشن في كندا.

سوني تستحوذ على استوديوهات Haven

يأتي الاستحواذ على استوديوهات Haven في أعقاب إعلان الشركة اليابانية الكبير عن خططها للاستحواذ على شركة تطوير ألعاب الفيديو الأمريكية Bungie المطورة للعبة Destiny، وكلاهما يشير إلى نية سوني في الدخول في ألعاب الخدمة المباشرة بطريقة كبيرة.

وقال هيرمن هولست، رئيس استوديوهات بلاي ستيشن: إن الاستثمار في ألعاب الخدمة المباشرة يسمح لنا ببناء عوالم أكبر. كما يسمح لنا بإنشاء روابط اجتماعية ذات مغزى بين اللاعبين.

وشاهدت سوني النجاح المالي الهائل لألعاب الخدمة المباشرة مثل فورتنايت و Call of Duty: Warzone. ونتيجة لذلك تريد أن تجلب أسلوبها في هذه الأنواع من الألعاب إلى منصات بلاي ستيشن.

وأسست ريموند استوديوهات Haven بعد قيادة استوديو ألعاب الطرف الأول من جوجل لخدمة Stadia، الذي أغلقته عملاقة البحث في العام الماضي. كما شغلت مناصب رئيسية في الاستوديوهات بما في ذلك Electronic Arts و Ubisoft.