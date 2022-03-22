آبل يمكنها استبدال الحامل المدمج في Studio Display

يمكن للعاملين في متاجر شركة آبل أو مقدمي الخدمة المعتمدون تغيير الحامل المرفق بشاشة Studio Display، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumors، الذي يستشهد بمستندات الشركة الداخلية.

ويتنافى هذا مع التحذير الموجود عبر صفحة شراء Studio Display، الذي ينص على أنه يتعين عليك اختيار حامل في وقت الشراء لأنه مدمج وغير قابل للتبديل.

وتوفر الشركة ثلاث خيارات مختلفة لحامل Studio Display. ويمكنك الحصول على الحامل القياسي مع تعديلات الإمالة أو محول VESA لتوصيل الشاشة بأذرع خارجية دون دفع أي شيء إضافي.

وإذا كنت تريد حاملًا قابلًا لضبط ارتفاعه من الشركة، فيجب عليك دفع 400 دولار إضافية. وتقول الشركة إن عليك أن تقرر وقت شرائك للشاشة. ولكن التقرير الجديد يشير إلى أنه يمكنك الدفع لتغيير الحامل لاحقًا إذا غيرت رأيك.

وعلى سبيل المثال، إذا اشترى أحد العملاء Studio Display مع الحامل القياسي القابل للإمالة وقرر لاحقًا أنه يريد استخدام محول VESA، فيمكنه حجز موعد خدمة مع متجر الشركة أو مقدم خدمة معتمد من الشركة وتثبيت واحد.

وبالمثل، إذا اشترى أحد العملاء Studio Display مع حامل قابل للإمالة وقرر لاحقًا أنه يريد حاملًا قابلًا للإمالة والارتفاع، فيمكن لمتجر الشركة أو مقدم خدمة معتمد من الشركة تلبية هذا الطلب. ويختلف السعر حسب المنطقة ونوع الحامل أو الحامل الذي يتم تركيبه وتكلفة العمالة.

ولا تتوفر الحوامل المستقلة ومجموعات ترقية حامل VESA إلا للفنيين المعتمدين. ولا يتم بيعها من خلال متجر الشركة عبر الإنترنت.

ويبدو أن هناك العديد من الاختلافات بين ما تقوله الشركة والواقع بشأن Studio Display. وتقول صفحة “معلومات التعامل الهامة لشاشة Studio Display” أن كابل طاقة الشاشة غير قابل للإزالة، ولكن الواقع يثبت أنه قابل للإزالة.

كما يبدو المفصل من الناحية الخارجية مشابهًا تمامًا للمفصل الموجود ضمن Cinema HD Display من آبل الصادرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ووفقًا لنسخة مؤرشفة من دليل الخدمة، فإن إزالة حامل هذه الشاشة يتطلب فك برغيين.

يتنافى ذلك مع تصريحات آبل

بدأت طلبات Studio Display بالوصول إلى العملاء في الأسبوع الماضي. وتشمل الميزات الرئيسية للشاشة حجم 27 إنشًا ودقة 5K وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع Center Stage. وهناك أيضًا نظام صوتي مكون من ستة مكبرات صوت مع Spatial Audio ومنفذ Thunderbolt 3 وثلاثة منافذ USB-C.

ويبدأ السعر من 1599 دولار في الولايات المتحدة لنموذج مزود بزجاج قياسي وحامل قابل للإمالة. مع توفر العديد من خيارات الترقية.