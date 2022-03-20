بي إم دبليو لديها سيارات متصلة بشبكة 5G في أمريكا

تتعاون شركتا بي إم دبليو و T-Mobile في طرح أول سيارات متصلة بشبكة الجيل الخامس 5G متوفرة في الولايات المتحدة، مما يجعل السيارة بمثابة نقطة اتصال 5G الأكثر تكلفة في العالم.

ويعمل نموذجا BMW iX و BMW i4 الجديدان لعام 2022 الآن مع شبكة 5G للشركة، مما يسمح بشكل أساسي للمالكين باستخدام سياراتهم باعتبارها نقطة اتصال شبكة لاسلكية عملاقة.

وتنتقل السيارات من مجرد وسيلة نقل إلى امتداد للمنزل والعمل. ويعتمد الأشخاص أثناء التنقل على الاتصال الممتاز أكثر من أي وقت مضى لتعزيز التجارب والترفيه داخل السيارة.

ويجري دعم السيارات بواسطة Magenta Drive من T-Mobile لسيارات بي إم دبليو كجزء من اتفاقية طويلة الأجل لجلب مكالمات صوتية غير محدودة وبيانات 5G غير محدودة لسيارات الشركة الألمانية.

ونظرًا لأن المركبات أصبحت أكثر ارتباطًا بالعالم من حولها، يمكن للأشخاص أثناء التنقل الوصول إلى شبكة 5G في أمريكا.

ويمكن للعملاء تحويل السيارات المؤهلة مقابل 20 دولارًا شهريًا لعملاء الدفع الآجل إلى نقطة اتصال 5G، وذلك لتمكين البيانات والشبكة اللاسلكية، بالإضافة إلى المكالمات الصوتية عبر شبكة T-Mobile، حتى إذا لم يكن لديك هاتف معك.

وبالإضافة إلى البيانات غير المحدودة في الولايات المتحدة، يحصل المشتركون أيضًا على 200 ميجابايت من بيانات التجوال، إذا كنت تقود في مكان لا تصل إليه شبكة T-Mobile، إلى جانب 5 جيجابايت من بيانات 4G شهريًا في كندا والمكسيك.

وبمجرد استهلاك الـ 5 جيجابايت، تستمر في الحصول على بيانات غير محدودة بسرعة T-Mobile القياسية الدولية.

بي إم دبليو تتعاون مع T-Mobile

تتميز نماذج بي إم دبليو الجديدة بشريحة eSIM، على غرار الساعة الذكية الداعمة لتقنية LTE. ويعني ذلك أنك لن تضطر إلى تغيير بطاقة SIM لتوصيل سيارتك.

كما يعني هذا أيضًا أنه بإمكانك جلب خدمتك معك إلى سيارات أخرى إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب بي إم دبليو.

وإذا قمت باستئجار سيارة BMW متوافقة مع 5G عندما تكون في إجازة، فإنك تظل قادرًا على الاتصال بالإنترنت من T-Mobile.

ووفقًا لشركة T-Mobile، يمكنك توصيل ما يصل إلى 10 أجهزة بسيارتك في المرة الواحدة. وبالرغم من أن 20 دولار شهريًا لاستخدام سيارتك كنقطة اتصال ليست رخيصة. ولكن أرخص من بعض النواحي من الحصول على نقطة اتصال 5G مخصصة من T-Mobile.

وللحصول على نقطة اتصال 5G مستقلة، تتقاضى الشركة 336 دولار للتكلفة الأولية للجهاز. بالإضافة إلى 50 دولار شهريًا مقابل 100 جيجابايت من البيانات.