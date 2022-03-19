روسيا تحذر يوتيوب بشأن الإعلانات المعادية لروسيا

طالبت روسيا شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت بالتوقف عن نشر ما وصفته بالتهديدات ضد المواطنين الروس عبر منصتها لمشاركة الفيديو يوتيوب، وهي خطوة قد تنذر بحظر تام للخدمة على الأراضي الروسية.

وقالت روسكومنادزور إن الإعلانات على المنصة تدعو إلى تعليق أنظمة الاتصالات لشبكات السكك الحديدية في روسيا وبيلاروسيا، وأن نشرها دليل على موقف الشركة الأمريكية المناهض لروسيا.

وأضافت: تصرفات إدارة يوتيوب ذات طبيعة إرهابية وتهدد حياة وصحة المواطنين الروس. نعارض بشكل قاطع مثل هذه الحملات الإعلانية ونطالب جوجل بالتوقف عن بث مقاطع الفيديو المعادية لروسيا في أسرع وقت ممكن.

ويمثل هذا الخلاف النقطة الأحدث في سلسلة بين موسكو وشركات التكنولوجيا الأجنبية بشأن أوكرانيا. وتتعرض يوتيوب، التي حظرت القنوات الروسية الممولة من الدولة على مستوى العالم، لضغوط شديدة من منظمي الاتصالات والسياسيين في روسيا.

وحظرت موسكو منصة إنستاجرام بسبب سماح شركة ميتا للمستخدمين في أوكرانيا بنشر رسائل مثل الموت للغزاة الروس. كما حظرت في وقت سابق فيسبوك بسبب ما قالت إنها قيود من قبل المنصة ضد القنوات الروسية.

ونقلت قنوات روسية عن مصدر لم تسمه قوله إن يوتيوب قد يحظر في الأسبوع المقبل. وكتب الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف انتقادا شديدا لشركات التواصل الاجتماعي الأجنبية.

وأشار بالاسم إلى كل من ميتا ويوتيوب. ولكن ألمح إلى ترك الباب المؤدي إلى احتمال عودتهم إلى السوق الروسية مفتوحا.

روسيا تطلب من يوتيوب التوقف عن نشر التهديدات ضد الروس

قال ميدفيديف إن لدى روسيا الأدوات والخبرة اللازمة لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وأضاف: لعبة الاتجاه الواحد للشركات الغربية التي تتحكم في تدفق المعلومات لا يمكن أن تستمر.

وكتب: يتعين على تلك الشركات إثبات استقلالها وموقفها الجيد تجاه روسيا ومواطنيها من أجل العودة.

وحققت VKontakte، رد روسيا على فيسبوك، أرقامًا قياسية للنشاط عبر منصتها منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

وجذب الموقع 300 ألف مستخدم جديد في الأسبوعين التاليين لبدء روسيا ما تسميه عملية خاصة لنزع السلاح.

وقالت VKontakte إن جمهورها المحلي اليومي نما بنسبة 8.7 في المئة إلى أكثر من 50 مليون شخص في اليوم الذي تم فيه حظر إنستاجرام في روسيا.

ووجه أنطون غوريلكين، عضو لجنة مجلس الدوما الروسية للمعلومات والاتصالات، الروس إلى الخدمات التي من شأنها أن تساعدهم في نقل مقاطع الفيديو من يوتيوب إلى البديل المحلي RuTube.

وقال إن موقع يوتيوب قد يواجه نفس مصير إنستاجرام إذا استمر في العمل كسلاح في حرب المعلومات.

بينما قال رواد الأعمال الروس في مجال التكنولوجيا إنهم يطلقون تطبيق مشاركة الصور Rossgram في السوق المحلية للمساعدة في ملء الفراغ الذي تركته إنستاجرام.

كما أطلقت شركة Gazprom Media في شهر نوفمبر ​​Yappy كمنافس محلي لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك.