تيليجرام محظور بأمر من المحكمة العليا البرازيلية

أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس بتعليق تطبيق المراسلة تيليجرام قائلاً إنه رفض مرارًا الالتزام بالأوامر القضائية لتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد.

ورداً على ذلك، اعتذر مؤسس تيليجرام والرئيس التنفيذي بافيل دوروف عن إهمال الشركة، وطلب من المحكمة تأجيل حكمها لبضعة أيام لأن المنصة تسعى إلى تحسين الامتثال.

واعتمد الرئيس جاير بولسونارو وأنصاره بشكل متزايد على المنصة كشكل من أشكال الاتصال الجماهيري في الوقت الذي التزمت فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وجوجل وتويتر بأوامر المحكمة العليا بإسقاط الحسابات المخالفة بسبب مزاعم بنشر معلومات مضللة.

ويمثل قرار مورايس الفصل الأخير في معركة العدالة مع بولسونارو وحلفائه. ومن المرجح أن يثير الجدل حول حرية التعبير في البرازيل.

ويقود مورايس سلسلة من تحقيقات المحكمة العليا بشأن بولسونارو وأنصاره لنشرهم أخبارًا كاذبة. وقال بولسونارو إن قرار المحكمة غير مقبول.

ووفقًا لحكم مورايس، تكرر فشل المنصة في حظر الحسابات المخالفة وتجاهلت قرارات المحكمة. وألقى دوروف باللوم على مشكلات البريد الإلكتروني.

وقال: كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل. بمجرد إنشاء قناة اتصال موثوقة، فإننا قادرين على معالجة طلبات الإزالة بكفاءة للقنوات العامة غير القانونية في البرازيل. كما طلب من المحكمة تأجيل حكمها.

تيليجرام تحظى بشعبية لدى الجماعات اليمينية المتطرفة

أعطى قاضي المحكمة العليا البرازيلية منظم الاتصالات Anatel مدة 24 ساعة لتنفيذ التعليق. ويستمر التعليق حتى تمتثل المنصة للأوامر القضائية المعلقة، مع دفع سلسلة من الغرامات وتقديم ممثل للمنصة في الدولة أمام المحكمة.

وأمر مورايس أيضًا جوجل وآبل بالمساعدة في حظر المستخدمين عبر منصاتهم من القدرة على استخدام تيليجرام في البرازيل.

وقال منظم الاتصالات Anatel إنه أحال القرار القضائي إلى الجهات العاملة في القطاع المنظم. بينما انتقد وزير العدل أندرسون توريس قرار مورايس الأحادي الذي قال إنه أضر بملايين البرازيليين.

وقال توريس إنه أصدر تعليماته لوزارته بدراسة حل لاستعادة حق الناس في استخدام أي شبكة اجتماعية يرغبون فيها.

وأثبتت تيليجرام شعبيتها لدى الجماعات اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء العالم. وحجبت الشرطة في ألمانيا 64 قناة تيليجرام في شهر فبراير.

وتم إلقاء اللوم على التطبيق لتأجيج ثقافة فرعية خطيرة من منظري المؤامرة المناهضين للقاحات الذين يتبادلون الأخبار حول المخاطر المفترضة ويرتبون الاحتجاجات التي امتدت إلى أعمال عنف.

كما اتهم بولسونارو في شهر يناير أعلى السلطات في البلاد بالجبن لبحثها حظر التطبيق وسط مخاوف من استخدامه لنشر أخبار كاذبة.