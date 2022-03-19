تويتر تختبر أداة اقتصاص جديدة للغرف الصوتية Spaces

بدأت تويتر باختبار أداة اقتصاص جديدة لميزة الغرف الصوتية المباشرة Spaces، حسبما أعلنت الشركة هذا الأسبوع.

ويمكن الآن للمضيفين المحددين عبر iOS اقتصاص 30 ثانية من الصوت من المساحات المسجلة لمشاركتها مع الآخرين عبر تويتر.

كما يمكن لجميع مستخدمي iOS الآن مشاهدة المقاطع والاستماع إليها ضمن المخطط الزمني. بينما يتمكن مستخدمو أندرويد والويب من الوصول قريبًا.

وتخطط الشركة أيضًا لطرح وظيفة الاقتصاص لجميع المستخدمين في المستقبل، وليس المضيفين فقط.

وقال متحدث باسم الشركة: لا يوجد حد لعدد المقاطع الصوتية التي يمكن إنشاؤها. وتظل ضمن المنصة لمدة 30 يومًا.

وأضاف: يمكن للجميع عبر نظام iOS حاليًا مشاهدة مقاطع Spaces والاستماع إليها ضمن الجدول الزمني. ويتلقى الأشخاص عبر أندرويد ونسخة الويب الميزة أيضًا. نراقب التعليقات ونخطط لتوسيع وظيفة الاقتصاص لتشمل الجميع عبر تويتر في المستقبل القريب.

ويتمكن المضيفون من إنشاء مقاطع صوتية من المساحات المسجلة التي يمكن مشاركتها عبر تغريدة والتي ترتبط أيضًا بالتسجيل الكامل.

وتمثل الأداة الجديدة وسيلة للمضيفين لزيادة الاهتمام بالمساحات مع إبراز أجزاء معينة من البث دون الحاجة إلى مشاركة تسجيل كامل.

وطرح كلوب هاوس، التطبيق الصوتي الاجتماعي الذي دفع إلى إطلاق Spaces، ميزة الاقتصاص في شهر سبتمبر الماضي.

وتتيح هذه الميزة للمستمعين المباشرين في الغرف العامة اقتصاص آخر 30 ثانية من الصوت ومشاركتها في أي مكان. كما يمكن مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

تويتر تختبر أداة اقتصاص صوتية جديدة لنظام iOS

جلبت تويتر على مدار الأشهر القليلة الماضية العديد من الميزات إلى الغرف الصوتية المباشرة Spaces لتعزيز المنتج.

وتعمل الشركة على Spaces Recordings، وهي ميزة تسمح للمضيفين بمشاركة التغريدات مع التسجيلات الصوتية للمساحات السابقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعطت الشركة للمضيفين الذين شاركوا المساحات المسجلة القدرة على معرفة عدد المستمعين الذين انضموا إلى البث المباشر، وكذلك عدد الأشخاص الذين أعادوا الاستماع إلى التسجيل بعد انتهاء الجلسة.

ونمت شعبية الصوت المباشر وسط الوباء حيث كان الناس في جميع أنحاء العالم محصورين في منازلهم. ولكن، مع رفع القيود في العديد من البلدان وعودة الأحداث الشخصية، تتطلع الشركات التي تقدم إمكانات الغرف الصوتية المباشرة مثل تويتر وكلوب هاوس للاحتفاظ بالمستخدمين من خلال إطلاق ميزات جديدة.