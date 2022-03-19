بورشه تؤسس لطموحاتها في مجال السيارات الكهربائية

أعلنت شركة بورشه في خطوة نادرة أنها تخطط لبناء شبكتها العالمية من محطات شحن السيارات الكهربائية. كما أعلنت أنها تهدف إلى أن تكون 80 في المئة من مبيعاتها من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، حيث تبيع في الوقت الحالي تايكان بالإضافة إلى بعض النماذج الهجينة الإضافية.

وتم تحديد هذه الخطوة خلال الاجتماع السنوي لشركة صناعة السيارات. وكشفت أيضًا عن خطط لتوسيع محفظتها من المركبات الكهربائية باستخدام سيارة Porsche Macan و Porsche 718.

وتكون Porsche 718 ثالث سيارة كهربائية بالكامل في محفظتها. وتتبع Porsche Taycan الكهربائية بالكامل التي ظهرت لأول مرة في عام 2019 و Porsche Macan القادمة.

ويعتمد مالكو سيارات الشركة الكهربائية حاليًا على شركات خارجية لتلبية احتياجات الشحن. وتمتلك شركة صناعة السيارات شراكة مع مزود الشحن EV Ionity، وهو مشروع مشترك مع شركات فورد وبي إم دبليو ودايملر وفولكس فاجن.

ولكن أعربت بورشه الآن عن استعدادها لبناء شبكة شحن خاصة بها للمركبات الكهربائية، على غرار Supercharger من تيسلا.

ويتم بناء مواقع الشحن في المناطق التي يرتفع فيها الطلب في النمسا وألمانيا وسويسرا. وتجري عمليات التركيب الأولى في نهاية العام.

وقالت الشركة إن محطات الشحن التي تحمل علامتها التجارية تكون حصريًا لعملاء بورشه. وتهدف إلى استكمال شبكة شحن Ionity في أوروبا.

ويهدف الاستثمار في محطات الشحن المتميزة إلى تعزيز مبيعات بورشه من السيارات الكهربائية، التي تأمل أن تشكل 80 في المئة من مبيعاتها بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك تنفق الشركة أيضًا الأموال على إنتاج البطاريات، التي تأمل أن تكون جاهزة للإنتاج المتسلسل بحلول عام 2024.

بورشه لديها خطط طموحة لتزويد أسطولها بالكهرباء

تتصور الشركة محطاتها للشحن على أنها صالات فاخرة، حيث يمكن لمالكي المركبات الكهربائية تناول مشروب والاسترخاء أثناء توصيل سياراتهم بالكهرباء.

كما قال المسؤولون التنفيذيون إنهم يفكرون في توسيع الشبكة إلى الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق.

وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية القادمة من شركة صناعة السيارات، قالت بورشه إن الجيل التالي من Porsche 718 تكون كهربائية بشكل حصري.

وتأخذ Porsche 718 الإلهام من Mission R، مفهوم سيارة السباق لشركة صناعة السيارات. ولكن بينما تصدر Porsche Macan الكهربائية قريبًا، فإن Porsche 718 الكهربائية لن تصل حتى عام 2025.