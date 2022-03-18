مازيراتي تكشف عن مجموعة من السيارات الكهربائية الفاخرة

أعلنت شركة مازيراتي الإيطالية لتصنيع السيارات الفاخرة عن مجموعة سيارات كهربائية تسمى Folgore، بما في ذلك الجيل الجديد من سيارة GranTurismo، ونسخة كهربائية من سيارة Levante، و Grecale الجديدة كليًا، والعديد من السيارات الرياضية الفاخرة الأخرى والسيارات المكشوفة.

وقالت الشركة إنها تقدم نسخًا كهربائية لجميع نماذجها بحلول عام 2025. كما تتحول إلى مبيعات السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، دافيد غراسو، إلى أن شركة صناعة السيارات تهدف أيضًا إلى التخلص التدريجي من مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030. ولكن يعتمد ذلك على الأسواق الفردية ومتطلبات العملاء.

ومع وضع هذا الجدول الزمني في الاعتبار، تدعي مازيراتي أنها أول علامة تجارية فاخرة تكمل مجموعتها الكهربائية بحلول عام 2025.

وأعلنت شركات السيارات الرياضية الفاخرة الأخرى، مثل بورش وفيراري ولامبورغيني، عن خططها الخاصة بالكهرباء.

وأصدرت بورش أول نموذج لها مع تايكان. ولكن التحول إلى الكهرباء كان أبطأ نسبيًا بين شركات صناعة السيارات الفاخرة. ولا تزال معظم تلك الشركات تركز على محركات V8 و V12.

وكانت الشركة تتخبط بشأن صنع سيارة كهربائية منذ فترة. ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب الموقف اللامبالي لشركتها الأم، فيات كرايسلر (الآن ستيلانتس Stellantis)، التي تجاهلت إلى حد كبير السيارات الكهربائية في فترة سيرجيو مارشيوني.

وغيرت مازيراتي مسارها في عام 2019، حيث أعلنت عن مجموعة من النماذج الكهربائية، بما في ذلك الإصدارات التي تعمل بالبطاريات من GranTurismo و GranCabriolet، بالإضافة إلى سيارة رياضية كهربائية وسيارة دفع رباعي كهربائية غير مسماة. كما أعلنت مازيراتي في العام الماضي عن نسخة هجينة من Ghibli، التي يتم بيعها في أوروبا فقط.

وأصبحت هذه الخطط أكثر تركيزًا الآن. وتكون GranTurismo أول سيارة كهربائية تصل من مجموعة منتجات Folgore.

ويتم إنتاج GranTurismo الكهربائية في مصنع ميرافيوري التابع للشركة في تورين بإيطاليا، الذي حصل مؤخرًا على ترقية بقيمة 700 مليون يورو (حوالي 807 مليون دولار أمريكي) لإعداده لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتطرح GranTurismo، التي تستخدم تكنولوجيا توليد القوة المشتقة من Formula E، للبيع في عام 2023.

مازيراتي تلتزم بالتحول إلى الكهرباء بحلول عام 2030

تتمتع GranTurismo الكهربائية بأكثر من 1200 حصان من ثلاث محركات كهربائية. وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في ما يزيد قليلاً عن ثانيتين مع سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.

ويجري تصنيع السيارة من مواد خفيفة الوزن لتعزيز سرعتها. وتكشف مازيراتي في وقت لاحق من هذا الشهر عن سيارة كهربائية جديدة، Grecale. ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة للبيع في عام 2023.

وقال الرئيس العالمي لتخطيط المنتج إن Grecale تمثل معيارًا من حيث المداء والأداء والتسارع ووقت الشحن والسرعة القصوى.

ويتم ملء بقية مجموعة Folgore في الأشهر المقبلة، بما في ذلك MC20 Spyder، وسيارة Quattroporte، ونسخة كهربائية من Levante.

ويتعين على مازيراتي مواجهة فقدان أصوات المحركات، وهي إحدى خصائصها الرئيسية، حيث تتحول إلى السيارات الكهربائية.

وأضافت بعض شركات صناعة السيارات أصواتًا اصطناعية لتفسير غياب محرك الاحتراق الداخلي. ولكن مازيراتي قالت إنها لن تسلك نفس المسار.

وأكدت الشركة أيضًا خططًا لتطوير تقنية القيادة الذاتية من المستوى 3 لسيارة Quattroporte. ويعني ذلك أن السيارة قادرة على القيادة بنفسها عبر طرق معينة دون إشراف بشري.