سناب شات تقيد التطبيقات بسياسات جديدة

حظرت شركة سناب المالكة لمنصة سناب شات تطبيقات المراسلة المجهولة التي سهلت التنمر عبر الإنترنت وتعهدت بتجديد سياساتها لمعالجة أي نوع من التجارب المتصلة بالمنصة التي يمكن بناؤها باستخدام أدوات المطور الخاصة بها.

وتحظر الشركة تطبيقات المراسلة المجهولة، وتطلب من أي شخص يقوم ببناء تطبيقات للبحث عن الأصدقاء قصر هذه التطبيقات على المستخدمين من سن 18 وما فوق. ويتم منح المطورين الحاليين 30 يومًا للامتثال للسياسات الجديدة.

وتقتصر هذه التغييرات على تطبيقات الجهات الخارجية المدمجة مع سناب شات ولا تهدف إلى معالجة مشكلات سلامة الأطفال الأخرى عبر المنصة.

وتقول الشركة إن تحديث السياسة يؤثر في مجموعة فرعية صغيرة من مجتمعها المكون من أكثر من 1500 مطور. ويتأثر نحو 2 في المئة من المطورين بالحظر المفروض على تطبيقات المراسلة المجهولة.

بينما يتأثر نحو 3 في المئة من المطورين بالمتطلبات الجديدة لتطبيقاتهم العمرية. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن المطورين الذين يزيلون الرسائل المجهولة من تطبيقاتهم يمكنهم إعادة مراجعة تطبيقاتهم ويظلوا شركاء Snap Kit.

وقالت الشركة: نريد لمستخدمينا الاستمتاع والبقاء آمنين عند استخدام خدماتنا، وهذا الهدف هو الدافع وراء تصميم منتجاتنا وسياساتنا وأنظمتنا للمطورين الخارجيين.

وأضافت: نركز أيضًا على بناء التقنيات التي تدعم الاتصالات البشرية الواقعية والاتصالات بين الأصدقاء المقربين. وهذا مبدأ يساعد في إنشاء تجارب عبر الإنترنت أكثر أمانًا وإيجابية.

ويمثل Sendit أحد التطبيقات التي استفادت بشكل كبير من الحظر السابق على تطبيقات المراسلة المجهولة. ولكنه من بين التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء تغييرات لمواصلة العمل مع سناب شات.

وفي غضون أشهر بعد الحظر، اكتسب Sendit ملايين التنزيلات الإضافية من المراهقين الذين ما زالوا يريدون طريقة لنشر أسئلة وأجوبة مجهولة المصدر.

سناب شات تحظر تطبيقات المراسلة المجهولة الخارجية

بالإضافة إلى حظر الرسائل المجهولة، تقصر سناب الآن تطبيقات البحث عن الأصدقاء على المستخدمين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

وتم تصميم تطبيقات البحث عن الأصدقاء لتوصيل المستخدمين بالغرباء عبر المنصة. ويمكنها تشجيع الأشخاص على مشاركة معلوماتهم الشخصية.

وتستخدم التطبيقات في كثير من الأحيان لأغراض المواعدة أو إرسال الرسائل النصية، وليس البحث عن الأصدقاء. وحذر مسؤولو تطبيق القانون وخبراء سلامة الأطفال لسنوات من المتحرشين بالأطفال عبر سناب شات.

ويعد حظر الرسائل المجهولة والقيود المفروضة على تطبيقات البحث هما التغييران الرئيسيان اللذان يتم إجراؤهما على السياسات. ولكن الشركة تشير إلى أنه لا يزال يتعين على تطبيقات المطورين الخضوع لعملية مراجعة. ويتعين عليهم الإجابة عن أسئلة حول حالات الاستخدام وعرض عمليات التكامل المقترحة.

وقالت الشركة أيضًا إنها تجري مراجعات دورية كل ستة أشهر للتأكد من أن وظائف التطبيقات لم تتغير بطريقة تنتهك سياساتها. وأضافت أن أي مطور يسعى عن قصد لخداعها تتم إزالته من Snap Kit ومنصة المطورين تمامًا.