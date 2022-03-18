سامسونج تعلن عن Galaxy A53 و Galaxy A33

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفي Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G المدعومان بمعالج جديد إلى جانب كاميرا جالاكسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشاشة الواسعة والبطارية التي تدوم ليومين.

وتتميز سلسلة Galaxy A الجديدة باتصال 5G، والأمان، والتصميم الصديق للبيئة، والخبرات المتصلة المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك يدعم كلا الجهازين ترقيات One UI و Android OS المستمرة والتحديثات الأمنية.

وسواء كنت تنشئ محتوى أو تشاركه مع الأصدقاء، فإن Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G يقدمان تجربة كاميرا متقدمة من المستوى التالي، مليئة بالعديد من الميزات القوية من سلسلة Galaxy S.

ويتميز نظام الكاميرا الرباعية Galaxy A53 5G بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS مع تقنية VDIS التي تلتقط صورًا واضحة وثابتة.

وفي الوقت نفسه، توفر الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل صورًا ذاتية وتجارب مكالمات فيديو واضحة.

وتجعل الكاميرا المدعومة بمعالج 5 نانومتر الجديد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy A كل صورة تبدو مميزة حتى في الإضاءة المنخفضة.

ويعمل الوضع الليلي المحسّن تلقائيًا على جمع ما يصل إلى 12 صورة في وقت واحد، بحيث تبدو الصور الليلية ساطعة مع ضوضاء أقل.

وعند تصوير الفيديو في بيئات منخفضة الإضاءة، يتم ضبط معدل الإطارات في سلسلة Galaxy A تلقائيًا لإنشاء مقاطع فيديو واضحة.

ويلتقط وضع Portrait المحسّن العمق والخطوط العريضة للهدف بدقة أكبر باستخدام الكاميرات المزدوجة والذكاء الاصطناعي.

وباستخدام وضع Fun، يمكن تعزيز اللحظات باستخدام مرشحات وتأثيرات مرحة تعمل الآن مع العدسة الفائقة الاتساع.

بالإضافة إلى ذلك تضفي ميزة Photo Remaster حياة جديدة على الصور القديمة ذات الجودة المنخفضة. كما تزيل ممحاة الكائنات إضافات الصور المزعجة في الخلفية.

وتوفر الشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 إنشات ضمن Galaxy A53 5G معدل تحديث 120 هرتز لتجربة غامرة. بينما يتميز Galaxy A33 5G بشاشة بقياس 6.4 إنشات من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز.

سامسونج وعدت بأربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز سلسلة Galaxy A الجديدة ببطارية تدوم حتى يومين وشحن فائق السرعة بقوة 25 واط. نتيجة لذلك يمكن أن تستمر المشاهدة والبث المباشر وغير ذلك لفترة أطول.

ويتميز كل من Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G بزجاج Corning Gorilla Glass 5 و IP676 المقاوم للماء والغبار.

وبناءً على جهود الاستدامة التي تبذلها سامسونج، تزيل سلسلة Galaxy A الشاحن وتقلل حجم الصندوق. ويستخدم الصندوق أيضًا ورقًا من مصادر مستدامة. بينما يستخدم الجهاز نفسه مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك للأزرار الجانبية ودرج بطاقة SIM.

ويضمن كلا الجهازين ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات One UI و Android OS، وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

وتتيح هذه الميزات للمستخدمين الوصول إلى أحدث البرامج والأمان لزيادة دورة حياة الهاتف الذكي إلى أقصى حد.

وتضمن سلسلة Galaxy A الجديدة حماية البيانات والمعلومات وتأمينها بواسطة Samsung Knox. وعند تخزين الصور والملاحظات والتطبيقات الخاصة، يوفر Secure Folder للمستخدمين خزنة رقمية مشفرة.

وباستخدام Private Share، يمكن للمستخدمين التحكم في من يمكنه الوصول إلى الملفات. ويتضمن Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G أيضًا محفظة سامسونج الجديدة، وهي مكان ملائم ومحمي لتخزين كل شيء بأمان.

ويعمل كلا الجهازين بسلاسة مع أجهزة جالاكسي الأخرى للحصول على تجربة متكاملة ومتصلة. كما يتم توسيع خيارات الصوت من خلال توصيل سلسلة Galaxy Buds بمجموعة من الأجهزة، بما في ذلك Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتقنية 360 Audio التي توفر صوتًا حقيقيًا وغامرًا ثلاثي الأبعاد. كما يمكن استخدم Link to Windows لتوصيل سلسلة Galaxy A بحاسب يعمل بنظام ويندوز لنسخ الملفات ولصقها ونقلها.

ويتوفر Galaxy A53 5G في أسواق محددة اعتبارًا من الأول من شهر أبريل. بينما يتوفر Galaxy A33 5G اعتبارًا من 22 أبريل. كما تتوفر إضافة جديدة أخرى إلى سلسلة Galaxy A، وهي Galaxy A73 5G، في أسواق محددة في 22 أبريل.