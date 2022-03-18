تيك توك توسع الإصدار التجريبي لميزة القصص

تستمر تجربة تيك توك مع القصص على غرار قصص سناب شات، مع قيام الشركة بطرح الميزة إلى مجموعة أكبر من المستخدمين.

وأكدت المنصة سابقًا أن الميزة كانت قيد الاختبار في الصيف الماضي. وإذا حصلت عيها، فإنه يتم استقبالك بلافتة جديدة عند تشغيل التطبيق تشجعك على إنشاء قصة.

وفي بيان، أشارت المنصة إلى أنها توسع حاليًا الاختبار التجريبي الذي يوفر لصناع المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع تيك توك.

ولا يوضح هذا البيان عدد المستخدمين المضمنين حاليًا في الاختبار أو الشكل الذي قد يبدو عليه الطرح المستقبلي للميزة.

ولنشر قصة، انقر فوق زر نشر في شريط التنقل المركزي السفلي للتطبيق. وبعد ذلك، يمكنك التمرير إلى وضع الكاميرا السريع، الذي يتيح لك نشر صورة أو مقطع فيديو في قصتك.

وتحتوي مقاطع الفيديو هذه على نفس خيارات الإنشاء مثل مقاطع فيديو تيك توك العادية، مما يتيح لك الرد على التعليقات واستخدام المرشحات والمزيد.

تيك توك توفر قصصها لمزيد من المستخدمين

على عكس فيديو المنصة العادي، لن تظهر القصص مباشرة في حسابك أو خلاصتك وتستمر لمدة 24 ساعة قبل أن يتم حذفها تلقائيًا.

وتفتقد القصص أيضًا ميزة رئيسية تقدمها كل من واتساب وإنستاجرام وفيسبوك وسناب شات وغيرها التي تتمثل في شريط التمرير للقصص من الحسابات التي تتابعها للاستفادة منها.

وكانت الصور من الاختبار السابق تظهر أن الشركة كانت تجرب نافذة عمودية منبثقة كانت تؤدي وظيفة مماثلة.

وتعتبر الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي لمشاهدة قصة تيك توك هي مشاهدة صورة ملف شخصي محاطة بدائرة زرقاء عبر مقطع فيديو تشاهده. وذلك بافتراض أنك قد تم اختيارك لتجربة الميزة.

ويمكنك أيضًا رؤية الدائرة الزرقاء نفسها في الملف الشخصي للمستخدم إذا كنت تشاهده. ويتيح لك النقر على صورة الملف الشخصي هناك أيضًا عرض القصة. ويبدو أيضًا أن القصص تظهر في صفحة For You.

وبصفتك الناشر، يمكنك رؤية عدد الأشخاص الذين شاهدوا قصتك. ولكن على عكس إنستاجرام، لا يمكنك رؤية من شاهدها.

ويمكنك الإعجاب بقصة وترك تعليق عام. بينما عبر إنستاجرام يمكن للمعلقين فقط الرد على الناشر مباشرة في رسالة خاصة.

ويبدو أن طرح الميزة رسميًا لقاعدة مستخدمي المنصة بالكامل أصبحت مسألة وقت. وذلك نظرًا لشعبية القصص في تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى والاختبارات المستمرة للمنصة.